Kırklareli’nde başkanlığa seçilen Kesimoğlu’na CHP’den destek

Kırklareli’de resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını kazanan Mehmet Siyam Kesimoğlu’nu destek vermek için CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel ile CHP’li Muharrem İnce Kırklareli’ne geldi. Özel, 170 sandığın yeniden sayılmasına karar verilen İlçe Seçim Kurulu’na giderken, Muharrem İnce, Kesimoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Burada konuşan İnce, “Kırklareli halkı bir demokrasi dersi vermiştir, bütün Türkiye’ye. Herkese örnek olması gereken bir dersti bu. Bu dersin öğretmeni de Mehmet Siyam Kesimoğlu’dur. Bunu herkesin böyle bilmesini istiyorum. Sayın Kesimoğlu’nun Cumhuriyet Halk Partililiğini kimse tartışamaz. Onun yüreği, gönlü, kalbi duyguları, ruhu Cumhuriyet Hak Partilidir. Kendisiyle milletvekili olduğumuz dönemde, ilk milletvekili seçildiğimiz dönemde ikimizin de kafasında bir tane beyaz saç yoktu. O günlerden beri siyasi mücadelemiz devam ediyor. Bu konuda kimsenin tartışma yapacak yeri yoktur. Ama olan olmuştur. Bir şeyler olmuştur, herkes kim suçlu, kim güçlü kamuoyu da biliyor. Fakat şimdi bunları konuşmanın da yeri değil, şimdi barışmanın zamanıdır. Burada bir hak gaspı yaşatılmak isteniyor. Kırklareli halkının iradesine ipotek konulmak isteniyor. Adında adalet olan parti, baskıyla tehditle, korkuyla işte milletvekillerinin açıklamasını gördünüz suç üstü yakalandı. Bu kabul edilemez, bunu kabul etmeyeceğiz. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi yönetimini göreve davet ettim, onlar da sahip çıkacaklardır” dedi.

‘KESİMOĞLU BAĞIMSIZ DEĞİLDİR’

Kırklareli’de siyasi tarihe örnek olacak bir durum olduğunu ifade eden İnce, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Siyasi partiler aday belirlerken daha dikkatli olmak zorunda kalacaklardır. Mahcup olma ihtimallerini düşüneceklerdir. Bugünkü yaşananlara gelince, 170 sandık var, tüm sandıkların ıslak imzalı tutanakları elimizde. İtiraz yapılacaksa sandık başında bu itirazlar yapılıp kayıt altına alınmalıydı. Yıllarca sandık görevi yapmış birisi olarak, aday olmuş birisi olarak söylüyorum. Ne zamandır 170 sandık olup da 170 sandığı açtırıp saydırmak istiyoruz uygulaması vardır. Seçim kurullarının tarihinde böyle bir uygulama yoktur. Hangi sandığa itirazınız var, 83, 126, 154 hangisiyse ve bu daha önceden tutanak altına alınıp yazılmışsa onlar sayılırdı. Onların sayılmasından da bir korkumuz yok, hepsinin sayılmasından da bir korkumuz yok. Islak imzalı tutanaklar elimizde çünkü. Ayrıca aradaki fark 248 de değildir. A partinin bulunduğu alana basılırsa kabul ediyorsunuz ama bağımsız adayın sadece yukarı basılanı geçerli olarak kabul ediyorsunuz, aşağıya basılırsa kabul etmiyorsunuz. 1600 oy da haksız, hukuksuz, vicdansız bir şekilde iptal edilmiştir. Bu sayı gerçeklerin çok çok üstündedir, hak yerini bulacaktır. Sayın Kesimoğlu, bağımsız değildir. Sayın Kesimoğlu, 82 milyonun evladıdır. Türkiye’de demokrasiden yana olan herkes insan hakları ve hukukun üstünlüğünden yana olan herkes kendisine sahip çıkacaktır. Ben de bu duygularla buraya geldim. Biz buradayız, biraz sonra da adliyenin önüne gideceğiz. Bir hakkın teslimini istiyoruz. Nasıl İstanbul’da İmamoğlu’na sahip çıkıyorsak, tüm Türkiye’yi Kesimoğlu’na sahip çıkmaya davet ediyorum.”

ÖZEL: HUKUKSUZLUK VAR

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel de adliye önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, 170 sandığın sayılma kararının hukuksuz olduğunu belirtti. Özel, “Burada bir hukuksuzluk var, sadece itiraz olan sandıkların sayılması gerekiyor, 170 sandığın sayılmaması gerekiyor. Biz de gereken itirazlarımızı yapacağız” dedi.