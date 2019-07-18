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18.07.2019
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Kırklareli’nde fabrikada patlama: 4 yaralı

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Fotoğraf: DHA

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde daha önce faaliyeti durdurulan ambalaj fabrikasında meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı.

Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesindeki eski ambalaj fabrikasında hurda malzemelerin alınması sırasında bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamada tesislerde bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Lüleburgaz Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Patlamanın neden kaynaklandığının belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

Kaynak:DHA

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