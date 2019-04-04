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04.04.2019
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Kırklareli’nde İl Seçim Kurulu kararına YSK engeli: Sayım yeniden yapılacak

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Kırklareli’nde dün İl Seçim Kurulu kararıyla durdurulan oy sayma işlemi, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) kararı kaldırmasıyla yeniden başlıyor. Bağımsız olarak seçime katılıp başkan seçilen Kesimoğlu, kararla ilgili açıklama yaptı.

Kesimoğlu, Kırklareli’nde bağımsız olarak girdiği seçimi kazanmıştı. Seçimin ardından sonuçlara itiraz edilmiş, fakat İl Seçim Kurulu itirazları reddederek sayım yapılmamasına hükmetmişti. Kesimoğlu, bugün twitter hesabından yaptığı açıklamada YSK’nin İl Seçim Kurulu kararını kaldırdığını ve oyların yeniden sayılacağını duyurdu.

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Kesimoğlu, “Kırklareli halkının 31 Mart günü verdiği karara sonuna kadar sahip çıkacağız!” diyerek şunları yazdı:

“Kırklareli İl Seçim Kurulu’nun dün akşam almış olduğu sayım durdurma kararı bugün Yüksek Seçim Kurulu tarafından kaldırıldı! Sayım işlemi yeniden başlayacak…”

İl Seçim Kurulu Kesimoğlu’nun başvurusunu kabul etti, sayım durduruldu
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