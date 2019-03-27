Kirli enerjiye hayır!

Manisa’nın Sarıgöl ilçesine bağlı Baharlar Mahallesi’nde yapılmak istenen jeotermal enerji santralına karşı bölge halkının tepkisi büyüyor. Siyasi partiler, demokratik kitle örgütü ile bölge halkı jeotermal santrala karşı birleşti.



Ortadoğu Yenilenebilir Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. mahalleye jeotermal kuyu açmak için ruhsat almıştı. Bunun üzerine Sarıgöl Ziraat Odası, 2 Şubat 2019 tarihinde yürütmenin durdurulması talebi ile Manisa Bölge İdare Mahkeme’sine dava açmıştı.



Keşif heyeti bölgede



Manisa Bölge İdare Mahkemesi’ne açılan dava üzerine önceki gün bölgeye keşif heyeti gönderildi. Bölge halkı mahkeme keşif heyetine mahalle girişinde ‘Jeotermale hayır’ ,‘Bırakın dalından toprak, bağımdan üzüm alayım’ yazılı döviz ve pankartlarla karşıladı. Keşif sırasında jandarmanın geniş güvenlik önlemleri aldığı bildirildi.



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Mahkeme son kararı verecek



Keşif hakkında bilgi veren Avukat Akın Yakan, keşif sırasında yurttaşların iradesini ortaya koymasının mahkeme kararı için büyük önem taşıdığını aktardı. “JES sürecinde halkın bu sürece dâhil edilmesi, ikna edilmesi, rızasının alınması gerek” ifadelerinde bulunan Yakan, son kararı mahkemenin vereceğini bildirdi.