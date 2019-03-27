8.5 C
Istanbul
27.03.2019
Anasayfa ÖZEL Kirli enerjiye hayır!

Kirli enerjiye hayır!

Manisa Sarıgöl’e bağlı Baharlar Mahallesi’nde yapılmak istenen jeotermal enerji santralına karşı, bölge halkının tepkisi büyüyor. Köylüler mahalleye giden keşif heyetini ‘Jeotermale hayır’ pankartlarıyla karşıladı

BİRGÜN İZMİR BİRGÜN İZMİR

Manisa’nın Sarıgöl ilçesine bağlı Baharlar Mahallesi’nde yapılmak istenen jeotermal enerji santralına karşı bölge halkının tepkisi büyüyor. Siyasi partiler, demokratik kitle örgütü ile bölge halkı jeotermal santrala karşı birleşti.

Ortadoğu Yenilenebilir Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. mahalleye jeotermal kuyu açmak için ruhsat almıştı. Bunun üzerine Sarıgöl Ziraat Odası, 2 Şubat 2019 tarihinde yürütmenin durdurulması talebi ile Manisa Bölge İdare Mahkeme’sine dava açmıştı.

Keşif heyeti bölgede

Manisa Bölge İdare Mahkemesi’ne açılan dava üzerine önceki gün bölgeye keşif heyeti gönderildi. Bölge halkı mahkeme keşif heyetine mahalle girişinde ‘Jeotermale hayır’ ,‘Bırakın dalından toprak, bağımdan üzüm alayım’ yazılı döviz ve pankartlarla karşıladı. Keşif sırasında jandarmanın geniş güvenlik önlemleri aldığı bildirildi.

İlginizi çekebilir:  Sarıgöl Jeotermal Santrale karşı birleşti

Mahkeme son kararı verecek

Keşif hakkında bilgi veren Avukat Akın Yakan, keşif sırasında yurttaşların iradesini ortaya koymasının mahkeme kararı için büyük önem taşıdığını aktardı. “JES sürecinde halkın bu sürece dâhil edilmesi, ikna edilmesi, rızasının alınması gerek” ifadelerinde bulunan Yakan, son kararı mahkemenin vereceğini bildirdi.

- Reklam -

SON HABERLER

Kirli enerjiye hayır!

BİRGÜN İZMİR -
Manisa’nın Sarıgöl ilçesine bağlı Baharlar Mahallesi’nde yapılmak istenen jeotermal enerji santralına karşı...
Devamını Oku

Şule Çet davasında kritik delil kayıp

birgun.net -
ÜNİVERSİTE öğrencisi Şule Çet (23) davasında olay gecesi üzerinde bulunan iç çamaşırının...
Devamını Oku

Bakanlık eliyle sağlıkta Ortaçağ’a dönüş

Burcu Cansu -
Sağlık Bakanlığı’nın son raporuna göre geçtiğimiz yıl tam 11 bine yakın hekim...
Devamını Oku

Rabia Naz dosyası karanlığa gömülmesin

birgun.net -
EYNESİL ilçesinde 12 Nisan 2018'de yıl evinin önünde ağır yaralı olarak...
Devamını Oku

31 Mart’ta mevcut denge muhalefet lehine değişebilir

birgun.net -
En bilinen kamuoyu araştırma şirketlerinden biri olan KONDA'nın Genel Müdürü Bekir Ağırdır,...
Devamını Oku

Tapuları koşulsuz şartsız vereceğiz

birgun.net -
AKP’li belediyenin Okmeydanı’nda yıllardır halkı uğrattığı tapu mağduriyetine ilişkin konuşan CHP Beyoğlu...
Devamını Oku

Anketler ‘değişim’i gösteriyor

birgun.net -
SONAR araştırma şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Manisa,...
Devamını Oku

HDP’den AKP’ye açlık grevi için sorumluluk çağrısı

birgun.net -
HDP, HDK ve DTK Abdullah Öcalan’a uygulanan tecridin kaldırılması için cezaevlerinde süren...
Devamını Oku

Vakıf malları da Diyanet’e

Nurcan Gökdemir -
Bütçeden aldığı pay, ülke genelindeki yaygın örgütlenmesi ve personel sayısının büyüklüğü ile...
Devamını Oku

Yandaş medya dozu artırdı: Kara propagandaya dava yağmuru

HABER MERKEZİ -
Siyasi iktidar ve yandaşlar muhalefete yönelik kirli propagandada sınır tanımıyor. Sabah, Yeni...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi