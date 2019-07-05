Kirli ilişkiler maddesi!

Meclis’te görüşülen tapu kanununda ‘adrese teslim’ bir maddenin olduğunu fark eden CHP Milletvekili Mahmut Tanal, bunun kim için yazıldığını sorunca madde AKP Grubu’nun teklifiyle geri çekildi. Ucunun bakanlara dokunduğu iddia edilen maddeyi iptal ettiren CHP’li Tanal, BirGün’e yaptığı açıklamada, “Belli ki bu maddenin arkasında bir kirli ilişki söz konusuydu” dedi.

TBMM Başkanvekili Celal Adan başkanlığında önceki gün toplanan Genel Kurul’da Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşüldü. Teklifin 19. maddesinde öngörülen düzenlemede 4706 sayılı Kanunun geçici 23’üncü maddesinin birinci fıkrasına birinci cümlesine “kampingler ve günübirlik tesislerin uzatılan süreler dahil toplam süreleri yeni sözleşmenin düzenlendiği tarihten itibaren yirmi yılı geçemez” hükmü ekleniyor, bu hüküm de “Bu hüküm, bu cümleyi ihdas eden maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce süresi içerisinde adı geçen Bakanlıklara başvuran ancak işlemi henüz sonuçlanmayan kampingler ve günübirlik tesisler hakkında da uygulanır” şartına bağlanıyordu.

‘KİM İÇİN YAZILDI?’

Teklifin görüşmeleri sırasında söz alan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, söz konusu maddeye ilişkin, “Kaç tane böyle kamping, günübirlik var? Bu kamping ve bu günübirlik tesisleri kimler kullanıyor? Bize bunun fizibilite raporunu verir misiniz? Yoksa bu, birilerine şahsi olarak, adrese teslim düzenleme mi?” diye sordu.

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CHP’li Tanal’a cevap veren TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Tahir Akyürek, “32 tesisten bahsedildiğini, kanun kapsamına 8 yatırımcının girdiğini, konunun Bakanlıkça detaylar incelenip yazılı olarak da bilgi verileceğini” söyledi.

Yatırımcıların listesinin paylaşılmasını isteyen Mahmut Tanal’a olumsuz yanıt verildi. Ancak Tanal’ın yatırımcıların ismini öğrenme ısrarı, AKP’ye geri adım attırdı.

MECLİS’TE BİR İLK

Ucunun bazı bakanlara ayrıcalık sağlamaya uzandığı iddia edilen maddeyi iptal ettiren Tanal, BirGün’e yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bu, Meclis tarihinde bir ilktir, bir soru nedeniyle kanun maddesi geri çekildi. Ben sorumu, daha kanun maddelerine geçmeden, görüşme başlar başlamaz sordum. Madde, üzerinde hiçbir tartışma, ikna süreci işletilmeden yine AKP grubunun kendi kararıyla geri çekildi. Maddenin arkasındaki gerçek planı öğrenmeye çalıştığımızı sezdikleri için geri çektiler. Belli ki bu maddenin arkasında bir kirli ilişki söz konusuydu. Ancak kanunlar, kirli ilişkiler için yapılmaz.”