Kırşehir’de CHP’li Başkan, görevi devraldı

31 MART Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde Kırşehir Belediye Başkanı seçilen CHP’li Selahattin Ekicioğlu, eski Başkan AKP’li Yaşar Bahçeci’den görevi devraldı.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, “Bir yerel seçimi geride bıraktık. Sonuçların şehrimizde ve ülkemizde güzelliklere, mutluluğa vesile olmasını diliyorum. En büyük sevincim, seçimlerin hiçbir olumsuzluk yaşanmadan, büyük bir olgunluk içinde sonuçlanmasıdır. Hiçbir makam veya sonuç, bir kişinin tırnağına zarar gelmesine değmez. Seçimlerin bir demokrasi şöleni biçiminde, hoşgörü kültürüyle geçmesine katkı sağlayan tüm hemşerilerime, bütün partilerimizin temsilcilerine, adaylara ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

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