Kısa film setinde oyuncu köpeğe kötü muamele iddialarına yönetmen ve yapımcıdan yanıt

‘Büyük İstanbul Depresyonu’ isimli kısa film setinde senaryoda yer alan yavru köpek rolü için sete getirilen 3 farklı köpeğin ihmalkarlık ve suistimale maruz bırakıldığı iddia edildi.

23 Temmuz – 25 Temmuz tarihleri arasında yaşanan olay sonrası set çalışanlarının yaptığı açıklamada sete getirilen köpekler için uygun ortamın sağlanmadığı ifade edildi.

6 aylık yavru bir köpeğin sette sahibinin kucağında saatlerce bekletildiğinin belirtildiği açıklamada set çalışanlarının çabalarıyla köpek için uygun ortamın bir nebze sağlandığı .

Gültepe’de yapılan çekimlere 3 köpeğin getirildiğini belirten set çalışanları köpeklerden birinin sete getirilirken yolda kustuğunu ve çekimlerin yapıldığı alana girmek istemediği ancak zorla sürüklenerek alana alındığı açıklandı. Büyüyen olaya tepki gösteren set çalışanlarının ise köpekle çekim yapılan sahnelere alınmadığı iddia edildi.

Set çalışanları tarafından yapılan açıklamada “Hayvanların çıkarlarını değil filmin çıkarlarını gözeten sorumlulardan suçlarını üstlenerek özür dilemelerini bekliyoruz” denildi.

Filmin yapımcısı Nazlı Bulum ve yönetmeni Zeynep Dilan Süren ise yaptıkları yazılı açıklamada sette yaşandığı iddia edilen olayın gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

Bulum Süren yaptıkları ‘zorunlu açıklama’da “İhmalkarlık ve suistimal başlığı altındaki iddialar tamamen asılsızdır” dedi.

Bulum ve Süren’in açıklaması şu şekilde:

İlk set günümüzde 15.00-19.30 saatleri arasında bizimle bulundu. Köpek oyuncumuz çekim öncesi bekleme ve hazırlık süresini bizleri itham eden prodüksiyon görevlisi arkadaşlarımız eşliğinde kendilerinin arzusu dahilinde geçirdi, güvenlik sebebiyle zaten olması gerektiği gibi, o anki çekim alanı dışındaki diledikleri alanı diledikleri gibi organize ederek köpek oyuncumuza tahsis edebilecekleri söylendi, araç imkanı, tam organizasyon yetkisi, yapım tarafından verildi.

Köpek oyuncumuzun senaryo dahilinde gerçekleştirdiği, herhangi bir güvenlik riski taşımayan, diğer oyuncularımızın kucağında yahut tasması eşliğinde hemen yanında bulunduğu ve herhangi bir aksiyona girmesini de gerektirmeyen sahnelerimizin çekimi esnasında yorulduğu gözlemlenen an itibariyle de, gerekli çekimler henüz tamamlanmamış olsa da, tüm ekibin organik bir ortak, insani akılla aldığı kararla çalışma saati bitirildi.

Köpek oyuncumuzun sahibi set şartları , senaryo ve önceden belirlenmiş, kendilerine sunulmuş program gereğince beklemesi gereken süre bilgisi dahilinde olmasına rağmen bu çalışma saatine dair itiraz belirtmek üzere yönetmenimizle görüşmek istedi, diyaloğun gerçekleştiği hazırlık ve dinlenme alanımızda iş tanımları gereği bulunan çalışma arkadaşlarımız tanıklığında görüştü, herhangi bir saldırıya maruz kalmadı.

Dün, köpek oyuncumuza ihtiyaç duyduğumuz ikinci ve son çalışma günümüzde, sahibine ulaşamadığımız köpek oyuncumuzun katılmaması üzerine sinemanın elverdiği teknik imkanları kullanarak, senaryomuzda değişikliğe giderek, yine kendi film ekibimizden çalışma arkadaşlarımızın arkadaşlarının sahipleri olduğu iki diğer köpek oyuncumuzla çekimlerimizi tamamladık.

Bize destek vermek amacıyla ticari gelir amacı gütmeyen düşük bütçeli kısa filmimize çalışmak için gelmiş, güvenli bir set ortamı yaratmış, profesyonel olarak uzun zamandır sektörde görev yapan film ekibimizi zan altında bırakan, insani değerlerini, farkındalık düzeylerini hiçe sayan bu iddiaları asla kabul etmiyoruz.

Filmlerimizi her türlü canlıya saygı çerçevesinde gerçekleştirmeye çalışan ve bunun için gerekli her türlü önlemi almaya çalışan bir ekip olarak, bu şekilde gündeme geldiğimiz için çok üzgünüz.

Bundan sonra da filmlerimizde aynı özeni göstermeye devam edeceğiz ve sektörün bu konudaki kıymetli girişimlerini, tıpkı ön yapım aşamasında HAYTAP’la bağlantıya geçtiğimiz gibi, ciddiye almaya ve onları takip etmeye devam edeceğiz.