Kışlada er Gökhan Kılıç’ı miğferle döverek öldüren başçavuşa 15 yıl hapis

Bursa’da askerlik yapan Gökhan Kılıç’ı miğferle döverek öldüren başçavuş Osman Hancı’ya “iyi hal indirimi” uygulanarak verilen 8 yıl 4 ay hapis cezası İstinaf mahkemesi tarafından 15 yıla çıkarıldı.

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesi, er Gökhan Kılıç’ın başına miğferle vurarak ölümüne neden olan başçavuş Osman Hancı’ya “kasten yaralamak suretiyle ölüme sebep vermek” suçundan verilen 8 yıl 4 ay hapis cezasını az buldu. Mahkeme, “iyi hal indirimi”ni kaldırarak Hancı’nın cezasını 15 yıla çıkardı.

Verilen 15 yıl hapis cezasını da az bulan baba Halis Kılıç, “20 yaşındaki bir genç, askerlik görevi sırasında komutanı tarafından miğferle vurularak öldü. Ceza en az ağırlaştırılmış müebbet olmalıydı. Anneler ağlamasın. Bizim yüreğimiz hala yanıyor” dedi.