KİT’leri batırırken yandaşlara ballı maaş

AKP döneminde giderek verimsizleştirilerek iflasa sürüklenen, 2018 yılı sonunda borçları 77 milyar 496 milyon liraya fırlayan kamu işletmelerinin yönetim kurulu üyelikleri AKP’lilerin ek gelir kaynağı oldu.

2019 bütçe rakamları giderek bozulan kuruluşların yönetim kurulu koltukları, AKP’li eski milletvekilleri, milletvekili adayları, eski ve yeni bürokratlar ile iktidara yakın isimler tarafından dolduruldu. 1 Mayıs günü yayımlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile kamu iktisadi teşebbüslerinde genel müdür hariç yönetim kurulu üyeliklerine Cumhurbaşkanı onayıyla yapılacak atamalarda 5 üyeden 4’ü için ilgili bakanın, biri için Hazine ve Maliye Bakanının teklifte bulunabilmesine olanak sağlandı.

BirGün’ün belirlemelerine göre, bu kuruluşlardan bazılarının yönetim kurulu üyeliklerine atanan dikkati çekici isimler şöyle:

ETİ MADEN

Mithat Cansız (Yönetim Kurulu Üyesi/Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı)

Prof. Dr. Şeref Kalaycı (Yönetim Kurulu Üyesi/ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı)

TPAO

Alparslan Bayraktar (Yönetim Kurulu Üyesi/Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı)

BOTAŞ

Kerim Taşkıran (Yönetim Kurulu Üyesi/ Eski Başbakanlık ve Ulaştırma Bakanı Özel Kalem Müdürlüğü, Eski TBMM Başkanlığı Danışmanı, AKP Milletvekili adayı)

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ÇAYKUR

İsmail Hakkı Soba (Yönetim Kurulu Üyesi/eski AKP Rize Belediyesi Meclis Üyesi, Belediye Başkan Yardımcısı)

Ali Kemal Yıldız (Yönetim Kurulu Üyesi/ Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü)

DMO

Mücahit Özdemir (Genel Müdür/ MTA Tashkent Mining Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Üyesi, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Danışmanı)

Mahmut Sütçü (Yönetim Kurulu üyesi/Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı)

Yakup Tekin (Yönetim Kurulu üyesi/Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü)

DHMİ

Sadettin Parmaksız (Yönetim Kurulu üyesi/Darphane Genel Müdürü)

Necdet Sümbül (Yönetim Kurulu üyesi/ Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdür Vekili)

Gökhan Evren (Yönetim Kurulu Üyesi/ Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Haberleşme Genel Müdür Vekili)

EÜAŞ

İzzet Alagöz (Genel Müdür/ MÜSİAD Enerji Sektör Kurulu Başkanı, özel şirket sahibi)

Nurettin Kulalı (Genel Müdür Yardımcısı/AKP Milletvekili Aday Adayı)

Murat Zekeriya Aydın (Yönetim Kurulu Üyesi/Enerji İşleri Genel Müdürü, eski Kolin Şirketler Grubu Enerji Grup Başkanı)

Gökhan Karasu (Yönetim Kurulu Üyesi/ Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü’nde Genel Müdür Yardımcısı)

ET VE SÜT KURUMU

Mehmet Emre Elmadağ (Yönetim Kurulu üyesi/Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü’nde Genel Müdür Yardımcısı)

Tuncay Kara (Yönetim Kurulu üyesi/ Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bakanlık Müşaviri)

Hasan Hüseyin Aydemir (Yönetim Kurulu Üyesi Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Müşaviri)

KIYI EMNİYETİ

Salim Özpak (Yönetim Kurulu Üyesi/Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü)

Orhan Öge (Yönetim Kurulu Üyesi/BTK Yönetim Kurulu Üyesi)

TİGEM

Ali Osman Kıyak (Genel Müdür Yardımcısı Yönetim Kurulu üyesi/ AKP Milletvekili aday adayı)

Bekir Karacabey (Yönetim Kurulu üyesi/Orman Genel Müdürü)

TEİAŞ

Nihat İsmuk (Yönetim Kurulu Üyesi/ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Müşaviri)

TMO

Kerim Üstün (Yönetim Kurulu Üyesi/ Vergi Konseyi Üyesi, Gıda ve Tarım Bakanlığı Bakanlık Müşaviri)

Sadi Demirci (Yönetim Kurulu Üyesi/ Şair, yazar, hattat)

Aylin Çağlayan Özcan (Yönetim Kurulu üyesi/T arım ve Orman Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü)

İbrahim Sepici (Yönetim Kurulu Üyesi/ Hazine Müsteşarlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürü)

TÜDEMSAŞ

Abdullahfettah Çetinkaya (Yönetim Kurulu Üyesi/AKP Milletvekili Adayı)

Bilal Tırnakçı (Yönetim Kurulu Üyesi/ Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Demiryolu Düzenleme Genel Müdür Yardımcısı, eski MEB Bilgi İşlem Daire Başkanı)

TÜLOMSAŞ

Ömer Abdullah Karagözoğlu (Yönetim Kurulu Üyesi/ Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı)

Rıdvan KAHVECİ (Yönetim Kurulu Üyesi/ BTK Başkan Yardımcısı)

TTK

Cengiz Erdem (Yönetim Kurulu Üyesi/MTA Genel Müdürü)

Zafer Benli (Yönetim Kurulu Üyesi/ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı)

DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLAR

TRT

İbrahim Eren(Genel Müdür/ İbrahim Eren, Türksat yönetim kurulu üyesi)

Ali Osman Öztürk (Yönetim Kurulu Üyesi/Hitit Üniversitesi Rektörü)

Mustafa Akış (Yönetim Kurulu Üyesi/Eski Milletvekili, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı)

Milli Piyango

Bekir Yunus Uçar (Yönetim Kurulu Başkanı/Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı, İsmail Ağa cemaatinden Timurtaş Uçar’ın oğlu).

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BAŞKANDAN YEĞENE 3 MAAŞ BİRDEN!

Belediyelerdeki torpilli atamalara Erzurum yeni bir boyut getirdi. Başkan’ın yeğeni belediyede üç görevi aynı anda yürüterek üç maaş birden alıyor. Özel kalem müdürü de üç maaş alan bir başka isim.

31 Mart yerel seçimleri ardından ortaya çıkan belediyelerdeki akraba atamalarına Erzurum’dan bir yenisi eklendi. AKP’li Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in yeğeni ile özel kalem müdürü, üçer maaş aldıkları görevleriyle tartışmaya yeni bir boyut kattı. Ayrıca Başkan’ın kardeşinin kayınbiraderi de belediye kadrosunda.