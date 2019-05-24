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25.05.2019
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Kıyafetleri kirli diye minibüste koltuğa oturtulmayan çocuk işçi konuştu

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Fotoğraf: İHA

Mersin’in Erdemli ilçesinde, kıyafetleri kirli diye yolcu minibüsünde koltuğa oturtulmayan çocuk, yaşadıklarına üzüldüğünü söyledi.

Erdemli’de bir yolcu minibüsüne binen ancak üzeri kirli olduğu için koltuğa oturtulmayan 12 yaşındaki Suriye uyruklu Muhammed H., yaşadığı o anları anlattı. Muhammed H., “Adam bana ‘işaret ettiğim yere otur’ dedi. Neden dedim. ‘Elbisen kirli’ dedi. Bir şey olmaz dedim, parasını verdim dedim, ama adam ısrar etti, illa yere oturmamı istedi. Ben de oturdum. O zaman da uykum geldi, yattım” dedi.

‘YANI BOŞTU, YANINA BENİ NİYE OTURTMADI’

Bütün olan bitenin ‘değnekçi’ diye tabir edilen kişiyle gerçekleştiğini ifade eden Muhammed H., “Bu kişi koltuğa oturduğum halde çağırdı, yere oturttu. Burada oturacaksın dedi. Elbisemin yağ olduğunu, kirli olduğunu söyledi. Parasını verdiğim halde niye böyle yaptı anlamadım. Bir kadın da benim yerde fotoğrafımı çekmiş. Niye çekiyor ki, yanı boştu, yanına beni niye oturtmadı” diye konuştu.

‘EKMEĞİMİ ARIYORUM, NEREDE İŞ BULSAM GİDİYORUM’

Muhammet H., “Nerede iş bulsam orada çalışıyorum. Belirli bir yerde çalışmıyorum. Ekmeğimi arıyorum, nerede iş bulsam gidiyorum. Biz 4 kardeşiz. Ben en büyükleriyim. 6 yıldır buradayım. Babam hasta, ameliyat oldu. Kendisi asansör ustası. Düştü, yaralandı, ameliyat oldu. 1 senedir çalışmıyor. Okula gidiyordum, 2 sene okudum ama 1 yıldır gidemiyorum” dedi.

‘BANA YARDIM ELİ UZATIRLARSA OKUMAK İSTERİM’

Ailesinin yardıma ihtiyacı olduğunu dile getiren Muhammed H., “Bana yardım eli uzatırlarsa okumak isterim. Babam kaza sonucu ameliyat olduğu için 1 senedir oturuyor. Bize yardım etseler çok sevinirim” şeklinde konuştu.

Kaynak:İHA

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