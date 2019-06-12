Kıyılar halkındır ücretli olamaz

Çeşme’nin Azmak Koyu’nda bir şirket tarafından kapatılarak girişleri ücretli hale getirilen plaj, daha önce 2 kez mühürlemesine rağmen işletme yasak inşaat faaliyetini sürdürdü. Plajların halkın olduğunu belirterek sahile girmek isteyen 50 kişilik grup ile işletme çalışanları arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Yurttaşlar, bir süre plajda oturarak işletmeyi sessizce protesto etti.

Belediye tarafından iki kez mühürlenmesine karşın SİT alanına tonlarca beton dökerek halka plajı kapatan işletmeye, Çeşme Belediyesi ‘dur’ dedi. Belediye ekipleri dozer ile bölgeye giderek işletme tarafından işgal edilen ve kapatılan araç ve yaya yolunu tekrar trafiğe açtı. Yasak inşaatla ilgili ‘mühür fekki’ için de savcılığa başvuran Belediye Başkanı Ekrem Oran, “Yasal sürecin sonuna kadar takipçisi olacağım. Hiçbir şekilde taviz vermem, kıyılar kesinlikle halkındır” dedi.

HALKA KAPATILAMAZ

Kıyıların halka kapatılmasının söz konusu bile olmayacağını söyleyen Oran, “Ilıca gibi devasa bir plajı belediye olarak kiralayıp halka açıyorken, zaten halkın olan bir plajın halka kapatılmasına asla izin vermeyiz. Bundan geri adım atılamaz” dedi.

Oran, işletmenin tüm kıyı şeridinde olduğu gibi, şâhısa ait, denizin karşısındaki bir araziyi kiraladığını, ardından Milli Emlak’a ecrimisil bedeli ödeyerek plajı kullanma hakkı elde ettiğini vurguladı. İşletmenin önceki belediye başkanı döneminde ruhsat aldığını aktaran Oran, “Milli Emlak verince yapacak bir şey yok. Bizim burada halkın anayasal haklarını gözetmemiz gerekir. Çeşme’de eğlence ve dinlence dengesini tutmamız lazım. Bu çok hassas bir denge” diye konuştu.

TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Oran sözlerini şöyle sonlandırdı: “Hukukun bize izin verdiği ölçüde bu işin takipçisi olacağız. Kesinlikle plajı halka kapatamazlar. Burası kesinlikle halka açık olacaktır. Vatandaşlarımız ücretsiz olarak o plajı kullanmaya devam edecek.”

Öte yandan, hakkında Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Milli Emlak Müdürlüğü’ne de şikâyette bulunulan firmaya, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından ‘açık alanda’ içki satış ruhsatı verildiği ortaya çıktı.