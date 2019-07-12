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12.07.2019
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Kız çocuğunu cinsel istismara maruz bırakan ve tehdit eden erkek tahliye edildi!

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Kayseri’de, sosyal medyadan tanıştığı 17 yaşındaki H.Ö’yü cinsel istismara maruz bıraktıktan sonra ailesine anlatmakla tehdit edip, çıplak fotoğraflarını isteyen Berat Y., isimli erkek tutuklu yargılandığı davada 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, Berat Y.’nin tahliyesine karar verdi!

Kayseri 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuklu yargılanan sanık Berat Y. ile şikayetçi H.Ö., karar duruşmasında hazır bulundu. Berat Y., suçlamaları kabul etmedi.

H.Ö. ise şikayetçi olduğunu söyleyerek, sanığın cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, Berat Y.’ye, ‘reşit olmayanla cinsel ilişki’ suçundan 2 yıl 6 ay, ‘hakaret’ suçundan 3 ay, ‘tehdit’ suçunda ise 7 ay olmak üzere toplam 3 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Berat Y.’nin tahliyesi kararlaştırıldı.

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