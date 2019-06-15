Kızılay Başkanı, Binali Yıldırım’a oy istedi

31 Mart’ta İstanbul’u kaybeden AKP, yenilenecek olan seçimleri kazanmak için kamu kurumlarını kullanmaya devam ediyor. Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Binali Yıldırım’a oy istemek için İstanbul’daki çalışmalara katıldı.

AKP İstanbul’u almak için seferberlik ilan etti. Kamunun tüm olanakları seferber edilirken tarafsız olması gereken kamu kurumlarının başındaki isimler Binali Yıldırım’ın propagandasını yapıyor. Bakanlar, milletvekilleri halkın cebinden alınan vergilerden oluşan kaynaklarla seçim çalışması yapıyor. Valiler, kaymakamlar oldukları illerde ve İstanbul’da çalışma yürütüyor.

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Yeniçağ’ın haberine göre; bunun son örneği Kızılay Başkanı Kerem Kınık’tan geldi. Ekrem İmamoğlu’nun projelerini ve çalışma tarzından ‘esinlenen’ Binali Yıldırım evlenen çiftlere destek vaadini açıkladı. Tarafsız olması gereken Kızılay Başkanı Kerem Kınık ise Twitter hesabından Binali Yıldırım’ı öven açıklamalar yaptı.

Kınık, Yıldırım’ın videosunu alıntılayarak “Ben ve eşim Çapa’da öğrenciyken evlenmiştik, çocuklarımızı da geç evlenmemeleri için teşvik ettik onlar da arkadaşlarını teşvik etmişler böylece aynı sınıftan üç aile olarak mezun oluyorlar, Anneler babalar kolaylaştırıcı olun zorlaştırıcı olmayın, açın Türkiye’nin önünü. Hem gençler bizim zamanımızda @BYBinali Ağabey gibi halden anlayan da yoktu siz şanslısınız” tweetini paylaştı.