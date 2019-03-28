11.2 C
Istanbul
28.03.2019
Anasayfa GÜNCEL Kızılay'ın erzakları AKP'nin seçim malzemesi oldu!

Kızılay’ın erzakları AKP’nin seçim malzemesi oldu!

birgun.net birgun.net

Kardeşi geçen dönem Eskişehir Kızılay il başkan yardımcısı olarak görev yapan, Eskişehir Beylikova’nın AKP’li Belediye Başkanı Özkan Alp’in, seçmenlerine Kızılay’ın ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere hazırlanan erzakları dağıttığı ortaya çıktı. Kızılay, ilçeye müfettiş göndererek soruşturma başlattı.

Eskişehir’in Beylikova Belediye Başkanı AKP’li Özkan Alp’in, Kızılay’a ait erzakları kendi adına yurttaşlara dağıttığı iddia edildi. Cumhur İttifakı kapsamında partisi tarafından yeniden aday gösterilen 47 yaşındaki Alp’in bu ‘hamlesi’ ilçede tepkilere neden oldu.

Sözcü’den Kemal Atlan’ın haberine göre, Başkan Alp’in kardeşi Özgür Alp’in önceki dönem Kızılay’ın Eskişehir il yönetiminde olduğu ve erzakları da onun temin ettiği öne sürüldü.

GERÇEK İHTİYAÇ SAHİPLERİ YARDIM BEKLİYOR

İki dönemdir belediye başkanlığı görevini yürüten Başkan Alp, Kızılay’a ait içerisinde; kıyma, kuşbaşı et, makarna, mercimek, salça ve şeker bulunan erzak paketlerini seçim amacıyla ilçede dağıtması tepkilerine neden oldu. Yardım paketlerin ihtiyaç sahiplerine verilmesi gerektiğini belirten yurttaşlar Özkan Alp’e tepki gösterdi.

KIZILAY SORUŞTURMA BAŞLATTI

Kızılay Eskişehir Şubesi’nin 16 Şubat’ta gerçekleşen kongresinde yeni yönetim göreve getirilmişti. Kızılay Şube yetkilileri, konuyla ilgili olarak, Kızılay Genel Merkezi’nin 1 Mart tarihinde müfettiş görevlendirildiğini ve incelemelerin sürdüğünü ifade etti.

Kızılay’dan yapılan açıklamada, “Türk Kızılay, kurulduğu 1868 yılından günümüze gerek milletimiz içerisinde ihtiyacı olanlara gerekse dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca ihtiyaç sahibine kesintisiz sosyal yardımlar yapmaktadır. Gıdadan giysiye, nakit yardımdan aşevlerinden yemek dağıtımına kadar geniş bir yelpazede yapılan yardımlar için tek kriter kişilerin ihtiyaç sahibi olmasıdır. Habere konu olan iddialara ilişkin olarak Kızılay tarafından soruşturma başlatılmıştır. İddialarla ilgili soruşturma sonucuna göre de varsa sorumlular hakkında yasal işlem yapılacaktır. Kızılay, kendisine emanet edilen bağışlarla temin edilen yardım malzemelerinin amacı dışında kullanılmasına kesinlikle müsamaha göstermemektedir” denildi.

CHP’Lİ VEKİL MECLİS’TE TAŞIDI

İddialarla ilgili Başkan Alp açıklama yapmazken, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, konuyu Meclis gündemine taşıdı.

Süllü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği önergesinde şu sorulara yer verdi;

1-Eskişehir Beylikova Belediye Başkanı Sayın Özkan Alp, Kızılay logolu yardım malzemelerini nasıl elde etmiştir?

2-Eskişehir Beylikova Belediye Başkanı Sayın Özkan Alp, Kızılay logolu yardım malzemelerini dağıtım iznini kimden almıştır? Bu olay ile ilgili Kızılay Eskişehir Şubesinhakkında idari işlem başlatmayı düşünüyor musunuz?

İlginizi çekebilir:  Suavi ve Eşber Yağmurdereli'den Alper Taş'a destek mesajı

- Reklam -

SON HABERLER

Trump’tan sonra ABD’lilerin ‘utancı’ tavan yaptı

birgun.net -
ABD'deki bir araştırmada, Donald Trump’ın ABD Başkanı olduğu seçimlerden önce ve sonra...
Devamını Oku

Hakimden skandal ifade: “Maalesef zaman aşımı nedeniyle dava düşürüldü”

HABER MERKEZİ -
Gazeteci Pelin Ülker'in yargılandığı davanın hakimi skandal bir ifade kullandı. Davada kararı...
Devamını Oku

İspanya Dışişleri Bakanı, ‘Katalonya’ sorusuna sinirlenip röportajı terk etti

birgun.net -
İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell, Deutsche Welle News televizyonuna verdiği röportajda yöneltilen...
Devamını Oku

Almanya’da Alevilerin talepleri kabul edildi

birgun.net -
Almanya’nın Rheinland-Pfalz eyalet hükümeti ile Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu, eyalette Alevilere çeşitli...
Devamını Oku

Yolcularla pazarlık yapan taksicilere 4 bin 530 lira ceza

birgun.net -
İstanbul’da, yolcularla kısa mesafe pazarlığı yapan ve yaşananları kayıt altına alan bir...
Devamını Oku

“İŞKUR, AKP’nin seçim ofisi gibi çalışıyor”

BİRGÜN İZMİR -
DİSK Ege Bölge Temsilciliği, KESK İzmir Şubeler Platformu ve TMMOB İzmir İl...
Devamını Oku

AKP’li aday ‘maden durduruldu’ dedi, aynı gün bakanlık şirkete izin verdi

Demet Sargın -
Çanakkale’de AKP’li belediye başkan adayı Ayhan Gider’in Kirazlı’daki “vahşi altın madeninin” durdurulduğunu...
Devamını Oku

İstanbul’da 10 milyon 560 bin 963 seçmen var

birgun.net -
31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde İstanbullular da büyükşehir...
Devamını Oku

NASA 100 bin TL karşılığında 2 ay boyunca yatacak gönüllüler arıyor

birgun.net -
Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), yapay yerçekiminin sağlığa etkilerinin inceleneceği bir...
Devamını Oku

Guardian: Erdoğan yabancı yatırımcıya savaş açtı, resesyon derinleşebilir

birgun.net -
Guardian gazetesi Türkiye'nin Türk Lirası'nı (TL) desteklemek adına attığı adımların küresel ekonomide...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi