Kızılay’ın erzakları AKP’nin seçim malzemesi oldu!

Kardeşi geçen dönem Eskişehir Kızılay il başkan yardımcısı olarak görev yapan, Eskişehir Beylikova’nın AKP’li Belediye Başkanı Özkan Alp’in, seçmenlerine Kızılay’ın ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere hazırlanan erzakları dağıttığı ortaya çıktı. Kızılay, ilçeye müfettiş göndererek soruşturma başlattı.

Eskişehir’in Beylikova Belediye Başkanı AKP’li Özkan Alp’in, Kızılay’a ait erzakları kendi adına yurttaşlara dağıttığı iddia edildi. Cumhur İttifakı kapsamında partisi tarafından yeniden aday gösterilen 47 yaşındaki Alp’in bu ‘hamlesi’ ilçede tepkilere neden oldu.

Sözcü’den Kemal Atlan’ın haberine göre, Başkan Alp’in kardeşi Özgür Alp’in önceki dönem Kızılay’ın Eskişehir il yönetiminde olduğu ve erzakları da onun temin ettiği öne sürüldü.

GERÇEK İHTİYAÇ SAHİPLERİ YARDIM BEKLİYOR

İki dönemdir belediye başkanlığı görevini yürüten Başkan Alp, Kızılay’a ait içerisinde; kıyma, kuşbaşı et, makarna, mercimek, salça ve şeker bulunan erzak paketlerini seçim amacıyla ilçede dağıtması tepkilerine neden oldu. Yardım paketlerin ihtiyaç sahiplerine verilmesi gerektiğini belirten yurttaşlar Özkan Alp’e tepki gösterdi.

KIZILAY SORUŞTURMA BAŞLATTI

Kızılay Eskişehir Şubesi’nin 16 Şubat’ta gerçekleşen kongresinde yeni yönetim göreve getirilmişti. Kızılay Şube yetkilileri, konuyla ilgili olarak, Kızılay Genel Merkezi’nin 1 Mart tarihinde müfettiş görevlendirildiğini ve incelemelerin sürdüğünü ifade etti.

Kızılay’dan yapılan açıklamada, “Türk Kızılay, kurulduğu 1868 yılından günümüze gerek milletimiz içerisinde ihtiyacı olanlara gerekse dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca ihtiyaç sahibine kesintisiz sosyal yardımlar yapmaktadır. Gıdadan giysiye, nakit yardımdan aşevlerinden yemek dağıtımına kadar geniş bir yelpazede yapılan yardımlar için tek kriter kişilerin ihtiyaç sahibi olmasıdır. Habere konu olan iddialara ilişkin olarak Kızılay tarafından soruşturma başlatılmıştır. İddialarla ilgili soruşturma sonucuna göre de varsa sorumlular hakkında yasal işlem yapılacaktır. Kızılay, kendisine emanet edilen bağışlarla temin edilen yardım malzemelerinin amacı dışında kullanılmasına kesinlikle müsamaha göstermemektedir” denildi.

CHP’Lİ VEKİL MECLİS’TE TAŞIDI

İddialarla ilgili Başkan Alp açıklama yapmazken, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, konuyu Meclis gündemine taşıdı.

Süllü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği önergesinde şu sorulara yer verdi;

1-Eskişehir Beylikova Belediye Başkanı Sayın Özkan Alp, Kızılay logolu yardım malzemelerini nasıl elde etmiştir?

2-Eskişehir Beylikova Belediye Başkanı Sayın Özkan Alp, Kızılay logolu yardım malzemelerini dağıtım iznini kimden almıştır? Bu olay ile ilgili Kızılay Eskişehir Şubesinhakkında idari işlem başlatmayı düşünüyor musunuz?