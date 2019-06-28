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28.06.2019
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Kızılcaköy’de direniş tiyatro ile güzelleşti

BİRGÜN İZMİR BİRGÜN İZMİR

11 aydır topraklarına Jeotermal Enerji Santrali kurulmaması için mücadele eden Kızılcaköylüler, “Neymiş Bu Jeotermal” adlı tiyatro oyununu sahneledi. Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) Başkanlar Kurulu Üyesi İlknur Başer de Kızılcaköylülere mesaj gönderdi.

Kızılcaköy Çevre ve Dayanışma Derneği tarafından hazırlanan etkinlik kapsamında ücretsiz izlenebilen oyun büyük ilgi gördü.

Muzaffer İzgü Kültür Merkezi’nde dün akşam gerçekleştirilen etkinlikte, Kızılcaköy’den halk ozanı Yücel Tuğrul da kendisine ait derlemeleriyle ve halk türküleriyle oyuna destek oldu.

 ÖDP’DEN DAYANIŞMA MESAJI

ÖDP Başkanlar Kurulu Üyesi İlknur Başer de Kızılcaköylülere mesaj gönderdi.

Toprağını, yaşamını, suyunu koruma direnişiyle tarih yazan Kızılcaköylüleri selamladığını ifade eden Başer’in mesajı şöyle:

“11 aydır yürüttüğünüz mücadelenizle herkese örnek oldunuz. Birlikteliğiniz, dayanışmanız ve kararlılığınızla en önde yer alan kadınlar olarak şimdi sahnedesiniz. Hepinizi kutluyorum. Neymiş bu Jeotermal isimli tiyatro oyununuzu izlemeyi, heyecanınızı paylaşmayı çok isterdim. Maalesef programım dolayısıyla aranızda olamıyorum. Oyununuzda başarılar diliyor,  heyecanınızı içimde taşıdığımı bilmenizi istiyorum. Sevgilerimle.”

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