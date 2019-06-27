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27.06.2019
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Kızılcaköylüler’den ‘Neymiş Bu Jeotermal’ oyunu

JES’e karşı direnen Kızılcaköylüler tiyatro sahneleyecek

BİRGÜN İZMİR BİRGÜN İZMİR

Aydın’ın Efeler İlçesi’ne bağlı Kızılcaköy’de, Gürmat Enerji Şirketi’nin yapmak istediği Jeotermal Enerji Santrali’ne (JES) karşı köylülerin başlattığı nöbet eylemi devam ediyor.

Kızılcaköy Çevre ve Dayanışma Derneği, JES’in ne olduğunu anlatmak için ‘Neymiş Bu Jeotermal’ isimli tek perdelik tiyatro oyununu bugün sahneye koyuyor.

Kızılcaköy’de direnen kadınlar tarafından hazırlanan tiyatro oyunu bu akşam saat 20.30’da Denizli Yolu Üzeri Esnaf ve Sanatkârlar Odası yanında yerleşik Muzaffer İzgü Kültür Merkezi’nde sahnelenecek. Oyun ücretsiz olarak izlenebilecek.

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