Kızıldere’de katledilen On’lar anıldı: “On’ları anmak ülkenin durumuna razı olmamaktır”

Kızıldere’de 30 Mart 1972’te katledilen On’lar anıldı. Türkiye devrimci hareketinin önderlerinden Mahir Çayan, Cihan Alptekin, Saffet Alp, Sinan Kazım Özüdoğru, Ömer Ayna, Hüdai Arıkan, Ertan Saruhan, Ahmet Atasoy, Nihat Yılmaz ve Sabahattin Kurt için katledilişlerinin 47’nci yıldönümünde yapılan anmada “On’ları anmak ülkenin durumuna razı olmamaktır ” ifadelerine yer verildi.

Ankara’daki anma Mahir Çayan’ın mezarının bulunduğu Karşıyaka Mezarlığı’nda yapıldı. “Bu süreçte Kızıldere’ye sahip çıkmak, Türkiye’nin içinde bulunduğu duruma razı olmamak ve bu sürece itiraz etmektir. Mahir’ler her şeyden önce o günün koşullarını değiştirmeyi öne alan, bunun mümkün kılmak için mücadele eden bir iradeyi temsil ettiler” diyen ÖDP üyeleri ve devrimci gençler Ankara Karşıyaka Mezarlığı’na akın etti.

Anmada, “Faşizme Ölüm, Tek Yol Devrim!”, “Mahir, Hüseyin, Ulaş Kurtuluşa Kadar Savaş!” sloganlarının atılırken Mahir Çayan’ın şahsında katledilen bütün devrimciler için saygı duruşunda bulunuldu.

Mahir Çayan’ın mezarı başında devrimci gençler adına yapılan konuşmada, “Mahir Çayan ve arkadaşları, emperyalizme ve yerli işbirlikçilerine karşı girdikleri mücadelede ölümü bile göze alarak Türkiye halklarının bağımsızlığı için sonuna kadar bu mücadeleyi sürdürdüler. Bugün bizler de Kızıldere’de onların yarattığı devrimci mücadele geleneğini en güzel dayanışma duygularıyla, inatla, inançla Türkiye halklarının bağımsızlığı için büyütmeye devam edeceğiz” denildi.

Mahir Çayan’ın mezarından sonra, Sinan Kazım Özüdoğru’nun mezarı da ziyaret edildi.