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06.07.2019
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‘Kızımızın katili cezalandırılsın’

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Zonguldak’ta 2013 yılında Sanem Kulan’ı 7 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü için 15 yıllık hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan ve tekrar hakim karşısına çıkan Hasan Yoldaş’ın tutuksuz yargılanmasına devam edildi. Heyet değişikliği nedeniyle dava ertelenirken, genç kadının acılı ailesi katilin cezalandırılmasını istedi.

Ereğli ilçesine bağlı Murtaza Mahallesi’nde 10 Ekim 2013’de meydana gelen olayda Sanem Kulan, eşinden ayrı yaşayan ağabeyinin kayınpederi Hasan Yoldaş tarafından 7 bıçak darbesiyle öldürüldü. Olay sırasında kendisi de bıçakla yaralanan Hasan Yoldaş, tedavisinin ardından taburcu olduktan sonra tutuklandı. Zonguldak 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanan Hasan Yoldaş, yargılandığı davada haksız tahrik altında kasten öldürme suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kararı bozan Yargıtay, Hasan Yoldaş’ın cinayeti haksız tahrik altında işlediği kanaatiyle verilen cezanın düşürülmesini istedi. Geçen aylarda yerel mahkemede tekrar görülen davada Hasan Yoldaş, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

SANEM KULAN

Ertelenen duruşma dün tekrar görüldü. Duruşmaya, tutuksuz sanık Hasan Yoldaş katılmazken ölen Sanem Kulan’ın annesi Firdevs Kulan ve babası Ramazan Kulan ile avukatları hazır bulundu. Anne Firdevs Kulan, mahkeme çıkışında yaptığı açıklamada katilin daha fazla ceza alması için mücadele ettiğini söyledi. Anne Kulan, “Bugün karar çıkar diye geldik. Hiçbir şey olmadı. Başkan olmadığı için yine ertelendi. Biz bir an önce katilin en ağır cezayı almasını istiyoruz. Kızımı öldüren kişi elini kolunu sallayarak geziyor” dedi. Mahkeme ertelendi.

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