Kızının müftü yardımcısı olduğu ile müftü olarak atandı

AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan tarafından yayınlanan kararname ile Kocaeli İl Müftülüğü’ne atanan Sinan Cihan’ın kızı Ravza Cihan’ın, aynı müftülükte müftü yardımcısı olarak görev yaptığı ortaya çıktı.

Sözcü’den Uğur Enç’in haberine göre 1987 yılında İstanbul’da doğan Ravza Cihan, 2008 yılında Sakarya Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nden birinci olarak mezun oldu. 2010 yılında yüksek lisansını, enstitü birincisi olarak tamamlayan Cihan, İslam Hukuku Bilim Dalı’nda doktora yaptı. 2009 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde Kur’ân kursu öğreticisi ve idarecisi olarak görevine başlayan Ravza Cihan 2017 yılında üç aylık süre ile Almanya-Essen’de din görevlisi olarak vazife yaptı. Ardından Kocaeli Müftü Yardımcısı olarak görevlendirildi.

BABA CİHAN MEMLEKETİNE ATANDI

2017 yılının Kasım ayından itibaren Kocaeli İl Müftü Yardımcısı olarak görev yapan Ravza Cihan’ın babası Sinan Cihan, kızının il yardımcısı olduğu kuruma müdür olarak atandı. 1958 yılında Kocaeli’nin Gebze ilçesinde Çerkeşli Köyü’nde doğan Sinan Cihan ilk ve ortaokulu köyünde okudu, 1983 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Sinan Cihan Bakırköy Müftülüğü’nde imam olarak göreve başladı.

Cihan, 1988 yılında 30 ay süreli İstanbul Haseki Eğitim Merkezi’nde 6. dönem müftü ve vaizler ihtisas kursuna katıldı ve 1990-1991 yılları arasında Posof, 1991-1995 yılları arasında İnebolu, 1995-1996 yılları arasında Armutlu ilçe müftülükleri ile 1996-1998 yıları arasında Yalova İl Müftü Yardımcılığı görevini üstlendi. 2001 yılında Sivas İl Müftüsü olan Cihan 2006 yılında Sakarya İl Müftülüğü’ne 2011 yılında da Manisa İl Müftülüğü’ne atandı. Sinan Cihan son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı kararname ile Kocaeli İl Müftüsü olarak görevlendirildi.