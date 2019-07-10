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10.07.2019
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Kobani eylemine katılan öğretmene AYM’den aleyhte karar

BİRGÜN ANKARA BİRGÜN ANKARA

IŞİD’in Kobani’ye yönelik saldırılarını kınamak amacıyla sendikanın eylem çağrısı üzerine iki gün göreve gitmeyen öğretmene Anayasa Mahkemesi’nden (AYM) kötü haber geldi. AYM, öğretmenin aldığı disiplin cezasının hak ihlali doğurmadığına hükmetti.

2014 yılında IŞİD’in saldırdığı ve 400 kişinin yaşamını yitirdiği Kobani’deki şiddete dikkati çekmek için KESK’in çağrısı üzerine iki gün okula gitmeyen Eğitim Sen üyesi öğretmen Ahmet Parmaksız’a okul idaresi tarafından disiplin cezası verildi.

Mersin’de görev yapan Parmaksız, sendikal bir eylem nedeniyle kendisine ceza verilemeyeceğini ifade ederek yargı yoluna gitti. İlk olarak İdare Mahkemesi’ne başvuran Parmaksız, olumsuz yanıt almasının ardından Bölge İdare Mahkemesi’ne başvurdu. Buradan da ret yanıtı alan Parmaksız, AYM’ye bireysel başvuruda bulundu.

“ORANTISIZ DEĞİL”

Parmaksız’ın başvurusunu görüşen Yüksek Mahkeme, örgütlenme özgürlüğünün ihlal edildiğine yönelik başvuruyu reddetti. AYM kararında, “Kamu otoritelerinin sahip olduğu takdir payı gözetildiğinde kamu hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla Parmaksız’ın örgütlenme özgürlüğüne yapılan müdahalenin onun siyasal hayata katılımını engelleyici veya önemli ölçüde zorlaştırarak etkisini ortadan kaldıracak mahiyette ve orantısız olmadığı değerlendirilmiştir” ifadelerine yer verildi.

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