KOBİ’ler borç batağında

Türkiye’deki istihdamın yüzde 80’den fazlasını yaratan küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ) borç batağında.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) aylık verilerine göre KOBİ’lerin bankalara olan nakdi borçları 1 yılda yüzde 17,7 arttı. 2018 yılının nisan ayında toplam 541 milyar lira nakdi borcu bulunan KOBİ’lerin 2019 nisan ayındaki toplam 637 milyar liradan fazla nakdi borcu bulunuyor.

Üstelik borçlardaki artış müşteri sayısı azalmasına rağmen gerçekleşti. Ekonomik durgunlukla beraber ortaya çıkan konkordatolar ve iflaslar yüzünden bankacılık sistemine kayıtlı KOBİ müşterisi sayısı bir yılda yaklaşık 100 bin azaldı. Mikro ölçekli işletmeler hariç tutulduğunda geçen yıl yaklaşık 953 bin KOBİ müşterisi bulunurken bu yıl bu şirket sayısı 713 bine indi.

Takipteki borçlar ikiye katlandı

Bu borç yükü altında ezilen KOBİ’ler ödemelerini yapmakta sıkıntı yaşıyor. 2018 yılının nisan ayında KOBİ’lerin 26,2 milyar liralık takibe düşmüş kredi borcu bulunurken, 2019 yılının nisan ayında bu tutar yüzde 84 artarak 48,1 milyar lira oldu. İnşaat ve enerji sektöründe ise durum daha vahim. Sadece bu yıl 143 elektrik üretim anonim şirketi 76 adet gayrimenkul yapım ve onarım işiyle uğraşan anonim şirket kepenk kapattı. Borç yükü altında ezilen KOBİ’ler kepenk indirdikçe işsizlik tehlikesi de artıyor.

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Takibe düşen döviz borcu 18 kat arttı

Takipteki borçlarda ise döviz borçları dikkat çekici hızla artıyor. 2018 yılının nisan ayında KOBİ’lerin takibe düşen döviz cinsinden borcu sadece 75 milyon TL iken, bu tutar bu yılın nisan ayında 18 kat artarak 1 milyar 435 milyon TL’ye ulaştı.

Şirketler faize çalışıyor karın yüzde 89’u borç gideri

Artan faizler borçla birleştiğinde sanayi kesiminin sırtındaki borç yükü gittikçe ağırlaşıyor.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) verilerine göre, Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşunun toplam finansman giderleri 2018’de bir önceki seneye göre yüzde 172 artarak 35.1 milyar TL’den 95.8 milyar TL’ye çıkarken, her 100 TL’lik faaliyet kârının 88.9 TL’si borç geri ödemelerine gitti.