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27.03.2019
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Koç öğrencileri tacize karşı isyanda

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Koç Üniversitesi’nde öğrenciler tacize ve erkek şiddetine karşı ayaklandı. Yaklaşık 2 ay önce okulun kütüphanesinde yaşanan öğrenci F.K.’nin bir kadın öğrenciyi darp ve taciz etmesi ile ilgili disiplin süreci ve hukuki süreç başlatıldı.

2 aydır uzatılan ve sonuçlanmayan disiplin süreci şiddete maruz bırakılan kadın öğrenciyi bir kez daha mağdur etti. F.K.nin oyuncusu olduğu spor takımının antrenörü S.O.’nun da darp edilen öğrenciyi tehdit ettiği ve antrenör hakkında idari bir işlem başlatılmadığı belirtildi.

Koç Üniversitesi yönetiminin süreci yavaş işletmesi okul öğrencilerini harekete geçirdi. 20 Mart 2019’da Üniversiteli Kadınlar İnisiyatifi tarafından dağıtılan bildiriyle F.K.nin faili olduğu başka şiddet ve taciz vakaları ortaya çıktı. Üniversite yönetiminden bu vakaların üstüne düşmesi beklenirken yönetim olayı ifşa ettiğini düşündüğü kadın öğrencilere karşı cadı avı başlattı. İki kadın öğrenci gün içinde güvenlik görevlileri tarafından kameralarla takip edildi, güvenlik görevlilerince gün boyu izlendi. Başka bir öğrenci ise güvenlik görevlilerince, dağıtılan bildiri hakkında bilgi almak isteğiyle güvenlik ofisine defalarca çağırıldı.

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Öğrenciler bildiriyle ortaya çıkan olayı, üniversite yönetiminin tepkisizliğini ve sonuçlandırılmayan disiplin sürecini protesto etmek için günü “Kampüste Güvende Değiliz!” diyerek eylem çağrısı yaptı. Çağrıyla toplanan öğrenciler, rektörlük binası önüne yürüyerek, kadınların beyanlarının esas alınarak sürecin adil ve hızlı bir şekilde sonuçlandırılmasını talep etti.

Öğrenciler “Sürecin takipçisi olacağız. Kadın arkadaşımızın yanındayız. Koç Üniversitesi’nin son zamanlarda öğrencilerine yollamış olduğu ‘Kadın Dostu Kampüsler’ anketine yanıtımızdır: Hayır, güvende hissetmiyoruz çünkü güvende değiliz” dedi.

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