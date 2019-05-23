Kocaeli Kültür Evi, edebiyat söyleşisinde buluşuyor

Şair Şükrü Erbaş ve gazeteci-şair Burak Abatay, 24 Mayıs Cuma günü Kocaeli Kültür Evi’nin düzenlediği Edebiyat Söyleşileri etkinliğine konuk olacak.

Şükrü Erbaş ve Burak Abatay’ın katılımı ile gerçekleşecek olan etkinlikte Burak Abatay’ın şair Şükrü Erbaş’ın şiirdeki 40. Yılı için hazırladığı Kırmızı Kedi Yayınevi etiketiyle çıkan ‘Bir Dünya Şarkısı: Şükrü Erbaş’ kitabı üzerine konuşulacak

Katılımın ücretsiz olduğu etkinlik, 24 Mayıs Cuma günü saat 18:00’de Kocaeli Kültür Evi’nde yapılacak.

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Adres: Ömerağa Mahallesi, İstiklal caddesi, İstikbal sokak No:3 Kat:2