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27.05.2019
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Kocaeli yarımadası talan edilecek

Ballıkayalar Tabiat Parkı’ndan geçecek yol sebebiyle ve Babaköy’deki taşocağı sebebiyle 22 bin ağacın kesilmesi Kocaeli’nde büyük bir tahribata sebep olacak

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Kocaeli Ekolojik Yaşam Derneği yönetim kurulu üyesi ve Yüksek Orman Mühendisi Mustafa Zengin, Kuzey Marmara Otoyolu sebebiyle Ballıkayalar Tabiat Parkı’ndan 17 bin ağacın kesilmesine tepki gösterdi. Otoyolun talanı bu kadarla da bitmiyor. Taş ve mıcır temini için bölgeye bir de Babaköy’de taşocağı açılacak. Taşocağı için de toplamda 5 bin ağacın kesilmesi söz konusu. Ağaç kesimi işlemi ise numaralandırma yapılmak suretiyle başladı.

Gebze Tavşanlı köyü sınırları içerisinde kalan birinci derece doğal SİT alanı statüsündeki Ballıkayalar Tabiat Parkı büyük bir talanla karşı karşıya. Uzun süredir gündemde olan 17 bin ağacın kesileceği konusu, taşocağı için kesilecek ekstra 5 bin ağaçla daha da büyüdü.

Otoyol için 17 bin ağaç yok edilecek

Kocaeli Ekolojik Yaşal Derneği Başkanı Mustafa Tengerek ile yönetim kurulu üyeleri dün yaptıkları toplantıda, Ballıkayalar Tabiat Parkı ve Babaköy ile ilgili görüştü. Yüksek Orman Mühendisi Mustafa Zengin, “Yeni yapılan İzmit-İstanbul Otoyolu’nun 64 kilometrelik kısmı Kocaeli sınırlarından geçiyor. Bunun bir kısmı da Ballıkayalar’dan geçecek. ÇED raporunun olumlu olması ve vilayet tarafından kabul edilmesi neticesinde bir sıkıntıya düştük. Yolun Ballıkayalar’dan geçecek bölümü 1,7 kilometre uzunluğunda olacak. Bu kısım parkın kuzey doğusundan geçecek. Ancak orman tahribatı sadece bu kısımda olmayacak. Yapılan otoyol kapsamında 84 hektarlık bir alanda Kocaeli yarımadasındaki ağaçlar tahrip edilecek. Düzenlenen ÇED raporunda ise sadece Ballıkayalar’dan bahsedilmiş. Tahrip edilen diğer yerlerden bahsedilmiyor” dedi.

Taşocağı için 5 bin ağaç kesilecek

Kandıra Babaköy bölgesinde de taşocağı için yapılacak orman tahribatına değinen Zengin, “Yaklaşık 13 hektarlık alanda Kuzey Marmara Otoyolu’na taş ve mıcır sağlanması amacıyla bir taşocağı açılacak. Taşocağının açılması için bu alanda yaklaşık 5 bin ağaç kesilmesi planlanıyor. Hatta ağaçların kesilmesine başlandı. Otoyolun alt yapısı için oradan malzeme çekilecek. Zaten sürekli ölümlü kazaların yaşandığı Kandıra Yolu üzerinde büyük bir kamyon trafiği oluşturarak bu malzemeyi inşaat sahasına taşıyacaklar. Yaz günü hem tozu hem de trafiği düşünebiliyor musunuz?” diye konuştu.

Tekrar orman olması imkânsız

Ağaçların kesilmemesini talep eden Zengin, “Biz ağaçların kesilmemesini ve bu sahanın taşocağına teslim edilmemesini talep ediyoruz. Bu alanda taşocağı açılması, hem bölgedeki turizmi, hem de trafiği baltalayacaktır. Aynı zamanda bu ağaçlar kesildikten sonra o bölgenin tekrar orman sahasına dönüştürülmesi imkansız. Orası işi bittikten sonra tabiatın ortasına bir hançer gibi kalacak. Bu yüzden daha iyi alternatiflerin araştırılmasını istiyoruz.”

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