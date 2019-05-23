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23.05.2019
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Kocaeli’de 35 göçmen alıkonuldu

Kocaeli'de bir kamyon kasasında yolculuk yapan 35 göçmenin alıkonulduğu öğrenildi.

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Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde nakliye firmasına ait bir kamyonu takip eden jandarmalar, kasada taşınan 35 göçmeni alıkoydu. 

Dilovası’na bağlı Köseler Mahallesi’nde, sürücüsü ormanlığa giren, nakliye firması kamyonu takibe alındı. Kassari Deresi mevkisinde durdurulan kamyonun kasasındaki 34’ü Orta Afrika Cumhuriyeti, 1’i Irak vatandaşı olmak üzere 35 göçmen alıkonuldu.

9’u çocuk, 10’u kadın, 16’sı erkek göçmenin bitkin bulunduğu belirtilirken aracı kullanan şahıs gözaltına alındı. 

35 göçmen sağlık kontrolünden geçirilerek otobüsle Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi’ne götürüldü. 

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