Kocaeli’de 4 işçinin yaşamını yitirdiği fabrikanın patronu gözaltına alındı

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde 4 işçinin yangında yaşamını yitirdiği tekstil fabrikasının sahibi ve binayı kiralayan kişi gözaltına alındı.

Çayırova’ya bağlı Cumhuriyet Mahallesi’ndeki ev tekstil ürünleri üretimi yapılan fabrikada dün yangın çıkmıştı. Fabrikada mahsur kalan 4 işçi yaşamını yitirirken, dumandan etkilenen 5 işçi de hastanede tedaviye alındı. 4 işçiden 3’ünün Suriye vatandaşı, 1’inin ise Afganistan vatandaşı olduğu ortaya çıkmıştı.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı yangınla ilgili 2 savcı görevlendirirken 30 kişinin ifadesi alındı. Fabrikanın sahibi ile binayı kiraya veren kişi gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında, kaçak olarak çalıştığı öğrenilen 8 yabancı uyruklunun sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi’ne teslim edileceği öğrenildi.