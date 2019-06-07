24.4 C
Istanbul
07.06.2019
Anasayfa GÜNCEL Kocaeli'de 4 işçinin yaşamını yitirdiği fabrikanın patronu gözaltına alındı

Kocaeli’de 4 işçinin yaşamını yitirdiği fabrikanın patronu gözaltına alındı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde fabrikada meydana gelen yangın sonucu 4 işçinin yaşamını yitirdiği iş cinayetiyle ilgili patron ve binayı kiralayan kişi gözaltına alındı.

birgun.net birgun.net

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde 4 işçinin yangında yaşamını yitirdiği tekstil fabrikasının sahibi ve binayı kiralayan kişi gözaltına alındı.

Çayırova’ya bağlı Cumhuriyet Mahallesi’ndeki ev tekstil ürünleri üretimi yapılan fabrikada dün yangın çıkmıştı. Fabrikada mahsur kalan 4 işçi yaşamını yitirirken, dumandan etkilenen 5 işçi de hastanede tedaviye alındı. 4 işçiden 3’ünün Suriye vatandaşı, 1’inin ise Afganistan vatandaşı olduğu ortaya çıkmıştı.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı yangınla ilgili 2 savcı görevlendirirken 30 kişinin ifadesi alındı. Fabrikanın sahibi ile binayı kiraya veren kişi gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında, kaçak olarak çalıştığı öğrenilen 8 yabancı uyruklunun sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi’ne teslim edileceği öğrenildi.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,494AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Kocaeli’de 4 işçinin yaşamını yitirdiği fabrikanın patronu gözaltına alındı

birgun.net -
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 4 işçinin yangında yaşamını yitirdiği tekstil fabrikasının sahibi ve...
Devamını Oku

Hindistan’da kum fırtınası: 19 kişi hayatını kaybetti

birgun.net -
Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde etkili kum fırtınası ve yıldırım düşmesi sonucu 19...
Devamını Oku

Öztrak: Haiti, Angola’da bile enflasyon bizim altımızda

birgun.net -
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, canlı yayında açıklamalarda bulundu. Öztrak, "Yıllık 18,7...
Devamını Oku

İsveç’te patlama: 19 kişi yaralandı

birgun.net -
İsveç’te patlama meydana geldi. Patlamanın nedeninin araştırıldığı; olayda 19 kişinin yaralandığı belirtildi.
Devamını Oku

Huawei yaptırımlarına Facebook da katıldı

birgun.net -
ABD merkezli teknoloji devi Google’ın geçtiğimiz günlerde Huawei’yle ortaklığını bitirmesinin ardından bir...
Devamını Oku

Etiyopya başbakanı Sudan’da arabuluculuk girişimi başlattı

birgun.net -
Sudan'da halk protestoları sonrası iktidarı ele geçiren ve saldırıları sonucu onlarca kişinin...
Devamını Oku

Erdoğan’dan 23 Haziran açıklaması: Sandığa gitmeyen seçmen çok önemli

birgun.net -
İstanbul'da bulunan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayram ziyaretleri esnasında açıklamalarda bulundu....
Devamını Oku

Theresa May, Muhafazakar Parti liderliğini bıraktı

birgun.net -
İngiltere Başbakanı Theresa May bugün Muhafazakar Parti'nin liderliğini bıraktı. May, yeni lider...
Devamını Oku

Rusya: Venezuela’ya daha fazla askeri uzman gönderebiliriz

birgun.net -
Rusya Dışişleri Bakanlığı Latin Amerika Departmanı Direktörü Alexander Shchetinin, St. Petersburg Uluslararası...
Devamını Oku

Molozların arasında oynayan çocuk elektrik akımına kapıldı

birgun.net -
Başakşehir'de yıkılmış bir evin molozları arasında oynayan 14 yaşındaki oğlunun elektirik akımına...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi