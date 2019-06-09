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09.06.2019
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Kocaeli’de 4 kişinin yaşamını yitirdiği fabrika yangınında 2 tutuklama

Çayırova Cumhuriyet mahallesindeki tekstil fabrikasında çıkan yangında 4 işçinin hayatını kaybetmesi sonrasında Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan kararla iki kişi tutuklandı.

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Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde tekstil fabrikası ve lojistik deposunda çıkan yangınla ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden fabrikanın ortağı iki kişi tutuklandı.

Çayırova Cumhuriyet mahallesindeki tekstil fabrikasında çıkan yangında dört işçinin hayatını kaybetmesi sonrasında Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında fabrika sahibi Fatih A., yanan binada bulunan bir başka firma sahibi Mahmut G. ile yabancı işçilerin temin edilmesini sağlayan Mahmoud A. ve Fırat A. gözaltına alındı.

DÖRT ŞÜPHELİDEN İKİSİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan dört şahıs Gebze Adliyesi’ne sevk edildi. Adliyede sorguları gece saatlerine kadar süren dört şüpheliden tekstil fabrikasının sahibi Fatih A. ve yanan binada bulunan diğer firmanın sahibi Mahmut G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Yabancı uyruklu işçilerin temin edilmesini sağlayan Mahmoud A. ve Fırat A. da adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. 

‘SABOTAJ’ İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Öte yandan, adliyedeki işlemler sırasında firma avukatının yangın hakkında sabotaj olma olasılığı üzerinde durduklarını, Ramazan ayı içinde fabrikada yaptıkları yangın tatbikatında yangın sistemlerinin çalıştığını söylediği öğrenildi. Firma avukatı adliyedeki işlemler sırasında sabotaj olasılığına karşı çevredeki mobese ve güvenlik kameralarının incelenmesini talep ettiği öğrenildi. 

Yangında yanarak hayatını kaybeden işçilerin Adli Tıp Kurumuna gönderilen cesetleri üzerinde ise kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. 

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