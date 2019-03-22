Kocaeli’de 55 kişi MHP’den istifa edip İYİ Parti’ye katıldı

Yerel seçimlere sayılı günler kala İYİ Parti, Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde toplu üye kaydı gerçekleştirdi. İYİ Parti’ye katılan 120 kişiden 55’inin MHP’den istifa ederek geldiği öğrenildi.

İYİ Parti Karamürsel İlçe Başkanlığı’ndaki rozet takma törenine, partililerin ve yeni üyelerin yanı sıra İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkan ve İYİ Parti Büyükşehir Adayı Serdar Kaman ile İYİ Parti Karamürsel İlçe Başkanı Orhan Kılınçsoy da katıldı.

Programda ilk sözü İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız aldı. Yıldız, “Bu kalabalığı gördükten sonra çok mutlu oldum, iyi ki Karamürsel’de iki parti ayrı liste seçime giriyor. Sizlerden isteğim, Serdar Kaman’ı başkan yapmanızdır” şeklinde konuştu.

31 Mart akşamının, Millet İttifakı açısından başarı ile dolu geçmesini temenni ettiğini söyleyen Serdar Kaman ise “40 gündür sahadayız, iyi noktaya geldik. Umuyorum ki 31 Mart akşamı da hem ilçelerimizde hem de Büyükşehir’de iyi bir netice alarak, millet ittifakının gücünü gösteririz” dedi.

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Karamürsel’de milli ittifakın sağlanamadığını söyleyen İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ise şöyle konuştu: “Karamürsel’de CHP ile birliktelik sağlayamadık, olabilir. Onlar da kendilerine göre doğru bir strateji izlemişler. Bu seçim önemli, eşinizi, dostunuzu herkesi arayın, fikirlerini sorun.”

CHP’nin adayı Ahmet Çalık’ı destekleme kararı alan İYİ Parti, meclis üyesi adayları noktasında ise kendi listesini çıkardı.