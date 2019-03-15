Kocaoğlu resmen açıkladı: İZFAŞ binası Vakıf Üniversitesi’ne verildi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Kültürpark’taki eski İZFAŞ hizmet binasının İzmir Tınaztepe Üniversitesine, ücretsiz, 3 yıllığına tahsis edildiğini resmen açıkladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer ise “Merak etmeyin, Kültürpark’ı vermeyeceğiz.” dedi. Kültürpark Platformu da, İZFAŞ binasının Vakıf Üniversitesi’ne verilmesini Kocaoğlu ve Soyer’in katıldığı bir toplantı öncesi protesto etti.

ÜCRETSİZ TAHSİS EDİLDİ

SODEV tarafından İzmir Mimarlık Merkezi’nde düzenlenen toplantının açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Vakıf Üniversitesi’nin sahibinin anne-babasını Bornova’dan tanıdığını belirterek, eski İZFAŞ binasının tıp fakültesi yapılmak üzere, 3 yıllığına, ücretsiz İzmir Tınaztepe Üniversitesi’ne tahsis edildiğini açıkladı.

Kültürpark’tan fuarın taşınması ile burada boş yer oluştuğunu kaydeden Kocaoğlu, “Fuarı İzmir’e taşıdığımız için burada boş bir yer vardı. Üç seneliğine 50 tane öğrenci teorik tıp dersi görecek. Bütün hikâye bu. Üç seneliğine ücretsiz üniversiteye tahsis edildi. Kıyamet koptu. Halen de kopartılıyor.” dedi.

Üniversite’nin 3 sene sonra binadan gideceğini anlatan Kocaoğlu,

“Bir tıp fakültesinin, üniversitenin, eğitime 3 sene önce başlaması ile 50 tane, ikinci sene 100 tane, üçüncü sene 150 tane çocuğun orda varlığı, üniversitemizin, tıp öğrencisinin fuarda Kültürpark’ta oturmasının, çalışmasının kime ne zararı olur? ‘Aziz Kültürpark’ı sattı’ noktasına nasıl gelinir? Bunu ben herkesin değerlendirmesine sunuyorum. Bu düşünce, bu zihniyet, korurken öldürmek, korurken boğazını sıkmak. Bunun kime ne zararı var. Üç sene sonra gidecek. Bunu konu yapmak kime ne yarar sağlar, kim ne düşünür bilmiyorum.” diye konuştu.

KÜLTÜRPARK PLATFORMU’NDAN PROTESTO

Öte yandan günlerdir İZFAŞ binasının İzmir Tınaztepe Üniversitesi’ne verilmemesi için tepkilerini ortaya koyan Kültürpark Platformu üyeleri de SODEV toplantısının yapıldığı İzmir Mimarlık Merkezi önünde bir araya gelerek pankart açtılar.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer’i binayı gelişinde karşılayan Platform üyeleri, İZFAŞ konusunu Soyer’e aktararak, Kültürpark konusunda dosya verdiler.

Soyer’de Platform üyelerine, “Merak etmeyin Kültürpark’ı vermeyeceğiz” yanıtını verdi.

Azizi Kocaoğlu’nu “Kültürpark’ı Tınaztepe’ye vermeyeceğiz! Takipteyiz” pankartı ile karşılayan Platform üyelerine, Kocaoğlu herhangi bir açıklama yapmadı.

Hatırlanacağı gibi İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, 8 Mart 2019 tarihinde, İzmir Tınaztepe Üniversitesi Rektörlüğü’ne resmi bir yazı yazarak, eski İZFAŞ binasının “tahsis” işlemlerinin tamamlandığını ve “kullanıma yönelik işlemlerin yürütülmesi”ni istediği ortaya çıkmıştı.