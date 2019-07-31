Köksal Aydın mezarı başında anıldı

ÖDP üyesi ve SES eski Genel Başkanı ve BirGün Gazetesi kurucu ortaklarından Köksal Aydın, yoldaşları, dostları, sevenleri tarafından ölümünün birinci yılında mezarı başında anıldı.

Anmaya, Köksal Aydın’ın kızları Bengisu, Deniz ve eşi Hülya Aydın ile mücadele arkadaşları katıldı. TMMOB Başkanı Emin Koramaz, ÖDP Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen, TAKSAV Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kahraman, SES Eş Genel Başkanları Gönül Erden, İbrahim Kara, SES Genel Sekreteri Pınar İçel, KESK Genel Sekreteri Ramazan Gürbüz, Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Bulut ve TTB yöneticileri de törende yer aldı.

Törende aile adına konuşan Köksal Aydın’ın kızı Bengisu Aydın, “Biz babamla ilgili anlatılan her anıyı can kulağı ile dinliyoruz. Onun bilmediğimiz yanlarını arkadaşlarının anılarından öğreniyoruz. Babam, bizi çok severdi. Çok iyi bir babaydı. Görüşlerimizi önemser, bizimle ilgili bir karar vermeden önce bizi dinlerdi. Bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederiz” dedi.