Kokudan durulmuyor ama Bakanlık ‘sistem var’ diyor

Kirlilik nedeniyle kanserojen atıklarla yaşamak zorunda kalan Adıyamanlı yurttaşların Eğri Çayı’ndaki kötü koku şikâyetleri Meclis gündemine taşındı. CHP’nin sorusunu yanıtlayan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, sanayi sitesinin neden olduğu kirliliğe ve kötü kokulara rağmen, “Orada arıtma sistemi var” yanıtını verdi.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, bölge halkının şikâyetçi olduğu Eğri Çayı’nın temizlenme çalışmalarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sordu. Eğri Çayı’ndan atıklarının neden olduğu kokular nedeniyle hastalıkların artabileceğini ve yerleşim yerlerinin bundan etkilendiğini ifade eden Tutdere, alınan önlemleri sordu.

‘TEMİZLİYORUZ’ YANITI

CHP’li Tutdere’nin önergesine yanıt veren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bölgede var olduğu bilinen ancak çalışmadığı için eleştirilen arıtma sistemini gündeme getirdi. Kurum yanıtında, Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi’nde oluşan atık suların arıtılması için bir atık su sisteminin mevcut olduğunu iddia etti. Bu sistemin bir önceki yıldan itibaren çalıştığını öne süren Bakan Kurum, “Eğri Çayı deşarj edilmektedir” dedi.

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Atatürk Barajı da kirli

Dokuz kente sulama suyu için kaynak olan Atatürk Barajı’ndaki kirlilik de gündemdeki yerini koruyor. Adıyaman Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre, kent merkezinin ve sanayi sitesinin atık suları Atatürk Baraj Gölü’nü kirletiyor.

Üniversite tarafından yaptırılan Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında barajın atık sularının kirlilik boyutunun ileri derecede olduğu ortaya çıkarken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın buradaki atık sularla ilgili bir çalışma yapmadığı bildirildi.

ATIK SULAR BARAJA GİDİYOR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklama, atık suların Atatürk Barajı’na akıtıldığını ortaya koydu. Bakan Kurum, TBMM Başkanlığı’na gönderdiği açıklamada, “Adıyaman il merkezinin atık suları, arıtıldıktan sonra doğrudan Atatürk Barajı’na deşarj edilmektedir” dedi.