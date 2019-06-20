Kolarov Fenerbahçe için İstanbul’da

Gelecek sezon için kadrosunu güçlendirme çalışmaları yapan Fenerbahçe, Kolarov transferinde sona yaklaştı. Roma’da forma giyen Aleksandar Kolarov, transfer görüşmeleri için İstanbul’a geldi.

Habertürk’ten Ahmet Selim Kul’un haberine göre, 33 yaşındaki Sırp futbolcu ile bugüne kadar yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği ve transferin önümüzdeki günlerde tamamlanacağı belirtildi.

TEKLİFİN DETAYLARI BELLİ OLDU

İki taraf arasında yapılan görüşmelerin detayları da belli oldu. İlk etapta 3 yıllık sözleşme isteyen Kolarov’a Fenerbahçe’nin ise 2 yıllık kontrat önerdiği belirtilirken tarafların 2+1 yıllık sözleşme üzerinde uzlaşmaya yakın olduğu ifade edildi. Yıllık ücret konusunda ise senelik 3 milyon avro talep eden Sırp yıldıza Kanarya’nın 2.8 milyon avro vermek istediği ve aradaki ufak pürüzlerin kısa süre içinde çözüleceği kaydedildi.

ALEKSANDAR KOLAROV KİMDİR?

10 Kasım 1985’te Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da doğan Aleksandar Kolarov, yine başkent ekiplerinden Cukaricki’de futbolla tanıştı, profesyonel kariyerine de burada başladı. Buradan, bir başka Belgrad ekibi olan OFK Beograd’a transfer olan Kolarov, burada gösterdiği iyi performansla Avrupa’ya açıldı ve 2007’de 800 bin avroluk bonservis ücretiyle Lazio’nun yolunu tuttu.

Henüz 22 yaşındayken transfer olduğu Lazio’da dikkatleri üzerine çeken Kolarov, İtalyan devinde üç sezon geçirdi ve Ada macerasına çıkmak üzere 2010’da 16 milyon avroluk bonservis bedeliyle Manchester City’ye transfer oldu.

7 yıldır Manchester City’de top koşturan Kolarov, her zaman vazgeçilmez olmasa da istikrarlı performansıyla daima kadroda yer buldu.

2017 yazında 5 milyon avroluk bonservis bedeliyle Roma formasıyla İtalya’ya geri dönen tecrübeli futbolcu, Roma’nın kaptanlarından biri de oldu.

Roma’da geçirdiği dönemde 90 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 12 gol atarken 15 golün de hazırlayıcısı oldu.