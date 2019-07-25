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25.07.2019
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Kolarov transferinde düğüm çözülüyor

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Sarı lacivertliler, önceden İstanbul’a getirdiği Sırp yıldız için yeniden düğmeye basıyor.

Savunmaya transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, yaz başında Aleksandar Kolarov’u ve menajerliğini yapan ağabeyini İstanbul’a getirmişti.

Hürriyet’ten Fatih Saboviç’in haberine göre, sarı lacivertlilerin ekonomik şartları ve Roma kulübünün Sırp oyuncu ile ilgili planları transferde gecikmeye yol açtı.

Fenerbahçe, Eljif Elmas’ın satışından elde edilen gelirle birlikte Kolarov transferi için tekrar harekete geçti.

Sırp yıldızla sürekli olarak temaslara devam eden sarı lacivertliler, maddi durumda yaşanan olumlu gelişmeyle pazarlıkta elini güçlendirdi.

Savunmaya liderlik yapabilecek bir oyuncu transfer etmek isteyen Ersun Yanal, çok yönlü özellikleri sebebiyle Kolarov’u kadroda görmek istiyor.

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