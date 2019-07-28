Kolombiya’da özgürlük protestosu

Kolombiya’da 2017 başından bu yana 289 insan hakları savunucusunun öldürülmesine ilişkin davaların yüzde 60’ının aydınlatıldığı, yüzde 11’inin de karara bağlandığı belirtildi. Kolombiya Savcılığı’na göre, cinayetlerle bağlantılı olduğu iddiasıyla 249 kişinin tutuklandığı ifade edildi. Ülkedeki cinayet ve saldırıları protesto etmek amacıyla başkent Bogota dahil 100’den fazla yerde gösteri ve yürüyüş düzenlendi.

Polis saldırısı ve gözaltı

Kentin güneyinde yürüyüş yapan Şehir Üniversitesi öğrencilerine Kolombiya’nın çevik kuvveti ESMAD saldırdı. Çok sayıda öğrenci gözaltına alındı ve yaralandı. Ulusal basında bu olaylarda göstericilerden hafif yaralananlar ve gözaltılar olduğu yönünde haberler yer alırken, sayıya ilişkin bilgi verilmedi.

Birleşmiş Milletler devreye girdi

Kolombiya’da öldürülen insan hakları savunucularının sayısı konusunda ulusal ve uluslararası örgütlerde farklı rakamlar telaffuz ediliyor. Birleşmiş Milletler (BM) söz konusu rakamı 289, Sosyal Tarım Zirvesi Örgütü 234, Yurtsever Mart Ayı Sosyal Hareketi ise 204 olarak paylaşıyor. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Rupert Colville, 10 Mayıs’ta Kolombiya hükümetine çağrıda bulunarak, insan hakları savunucuları ve sivil toplum temsilcilerine yönelik taciz ve saldırıları düzenleyenlere karşı gerekli tüm önlemlerin alınması çağrısında bulunmuştu. Colville, hedef alınan aktivistlerden bazılarını topluluk liderleri, Afro-Kolombiyalılar, yerli halk, çevreciler, köylüler, gazeteciler, kadın hakları savunucuları ve bazı yerel siyasetçilerin oluşturduğunu belirtmişti.

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En büyük öğrenci protestoları

Kolombiya’da yükseköğretime ayrılan bütçenin artırılmasını isteyen öğrenciler geçen yıl başkent Bogota’da dev protestolar düzenlemiş iki kişi de yaşamını yitirmişti. Ülkede yaklaşık 4 ay süren protestolara hükümetin vergi sistemine itiraz eden ve yükseköğretime ayrılan bütçenin artırılmasını isteyen öğrenci, akademisyen ve işçi sendikalarının protesto eylemlerine yoğun katılım olmuştu. Devlet Başkanı Ivan Duque, gelişmelerin ardından yaptığı açıklamada öğrencilere diyalog çağrısında bulunmuştu. Gösterilerin birkaç aydır devam ettiği Kolombiya’da, Duque ve akademisyenler ekim sonunda bir araya gelmiş ve hükümet, eğitim bütçesinin kademeli olarak artırılacağını açıklamıştı.