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13.07.2019
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Kolombiya’da yeniden ‘barış’ görüşülecek

Kolombiya’da sağcı Ivan Duque’nin başkan seçilmesinin ardından kesintiye uğrayan barış görüşmelerinin yeniden başlaması için BM, ülkeye bir heyet gönderecek. Görüşmelerin durduğu tarihten bu yana birçok FARC üyesi öldürüldü

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Kolombiya halkı, 2016 yılında imzalanan ateşkesi meydanlarda kutlamıştı.

Sağcı Ivan Duque’nin 7 Ağustos 2018’de devlet başkanı seçilmesinin ardından Kolombiya’da FARC ile hükümet arasında kesintiye uğrayan barış görüşmelerini yeniden canlandırmak için Birleşmiş Milletler (BM) harekete geçti. BM Güvenlik Konseyi Heyeti, bu hafta görüşmelerin tekrar başlatılması için ülkeye ziyaret gerçekleştirecek.

Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile Kolombiya Hükümeti arasındaki 2016’da başlayan barış görüşmeleri, 2018 Ağustosunda sağ görüşlü Ivan Duque’nin Devlet Başkanı seçilmesinin ardından durmuştu. Bu süreçte en az 135 eski gerilla ve 700’den fazla FARC üyesi öldürülürken, devlet de kırsal bölgelerdeki paramiliter unsurları anlaşmaya aykırı şekilde güçlendirmişti.

TÜM PARAMİLİTER GÜÇLERİN TASFİYE EDİLMESİ GEREKİYORDU

Önceki dönem Kolombiya Başkanı olan Manuel Santos’la FARC arasında imzalanan anlaşmanın koşullarından biri, kırsaldaki silahlı grupların ve paramiliter güçlerinin tasfiyesiydi. FARC üyesi milletvekili Carlos Alberto Lozada, çarşamba günü Kolombiya Başsavcısı’na Kolombiya hükümetinin paramiliter güçleri tasfiye etmek yerine, bu grupların daha çok büyümesine göz yumduğunu söylemişti. Lozada yaptığı konuşmada, “Kolombiya Devleti, anlaşmayı imzalayanların can güvenliğini korumamaktan aciz” sözlerini kullandı.

ANAYASA MAHKEMESİ’NDEN ‘KANUNU İMZALA’ TALEBİ

Mayıs ayında Kolombiya Anayasa Mahkemesi, Başkan Duque’den Barış İçin Özel Yetki Alanına İlişkin Kanun’u (JEP) imzalamasını talep etmişti. JEP, barış görüşmelerinin temel taşı olarak kabul ediliyor. Duque hükümetinin sözcüsü, bu hafta yaptığı basın açıklamasında Duque’nin, anlaşmanın koşullarını yerine getireceğini söylemişti.
BM Güvenlik Konseyi üyeleri bu hafta, 2016’da imzalanan barış anlaşmasının tekrar gözden geçirilmesi için Kolombiya’yı ziyaret edecek.

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