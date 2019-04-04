Koltuk sevdasını alt etme sevinci

Cezayir’de uzun süredir protestoların hedefi olan Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika’nın istifasını açıklamasının ardından yüzlerce kişi başkent Cezayir’de sevinç gösterisi düzenledi. Cezayir’de dört dönemdir yönetimde bulunan 82 yaşındaki Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika’nın yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen beşinci dönem için cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklamasıyla başlayan süreç, önce kitlesel halk gösterileri, daha sonra seçimlerin ertelenmesi, protestoların hız kesmemesi üzerine de Buteflika’nın istifasıyla sonuçlandı.

Buteflika’nın beşinci dönem adaylık başvurusuyla birlikte protestolar ülke geneline yayılırken, güvenlik güçlerinin göstericilere fazla sert müdahale etmediği dikkatlerden kaçmadı. İvme kazanan protestolara avukatlar, hakimler, doktorlar, öğretmenler, öğrenciler, işçiler gibi orta sınıfın kitleler halinde katılmasıyla gösterilerin yönetim üzerinde oluşturduğu baskı arttı.

Protestolar istifaya rağmen dinmedi Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, önceki gün yaptığı son açıklamasında, ülkede uzun süredir protestoların hedefi olan Cumhurbaşkanı Buteflika’yı derhal görevden ayrılmaya davet ederek, halkın yanında yer alacağını vurguladı. Genelkurmay Başkanının açıklamasından saatler sonra Buteflika, istifa ederek, Cumhurbaşkanlığı görevini sona erdirdiği kararını Anayasa Konseyi Başkanı’na resmen bildirdi.