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02.06.2019
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Komşusunu darbeden şahıs önce serbest bırakıldı, sonra tutuklandı

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Denizli’nin Sarayköy ilçesinde, komşusu olan kadını gürültü nedeniyle tartıştıkları sırada tuğla ve balta sapıyla vurarak yaraladığı iddia edilen kişi tutuklandı.

Ahmetli Mahallesi’nde yaşayan Hasan Yalman (51), bahçesindeki odunları kırdırmak için işçi tuttu ve erken saatlerde işe gitti.

Yalman’ın tuttuğu işçi odunları kırarken komşusu İsmail İ. (39) balkona çıkarak gürültü yaptığı gerekçesiyle çalışanı uyardı.

Yalman’ın eşi Sevcan Yalman’ın (50) duruma müdahale etmesi üzerine tartışma çıktı.

Balkondaki eşyaları Sevcan Yalman’a fırlatan İsmail İ, daha sonra bahçeye inerek kadını tuğla, balta sapı ve tekmeyle darbetti.

Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Yalman’ın akciğerinde delik ve kaburgalarında kırıklar olduğu öğrenildi.

Kavganın ardından olay yerinden uzaklaşan İsmail İ, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhuriyet savcısının itirazı üzerine tekrar adliyeye getirilen İsmail İ. tutuklandı.

Olay anının bir evin güvenlik kameralarınca kaydedildiği öğrenildi. 

Kaynak:AA

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