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26.03.2019
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Komünist Başkan Maçoğlu: Birkaç puan öndeyiz

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TKP’den Tunceli Belediye Başkan adayı olan Fatih Mehmet Maçoğlu, “Ovacık’ta bir model gelişti, bunun desteklenmesi gerekir. Şu anda biz birkaç puan öndeyiz. Kazanacağız” dedi.

31 Mart seçimlerinde Dersim Demokratik Halk Dayanışması adına TKP Tunceli Belediye Başkan adayı olan Fatih Mehmet Maçoğlu, Sözcü gazetesinden Özlem Gürses’e açıklamalarda bulundu.

Maçoğlu söyleşisinden bazı kısımlar:

Herkes size “romantik adam, hikaye anlatıyor” diyebilirdi… Eğer Ovacık’ta başarılı olmasaydınız…

Ben asıl sabahtan akşama “park yaptık, hastane yaptık, yolu asfalt yaptık, köprü yaptık” diye anlatanlara şaşıyorum. Bir fabrika kurduk demiyor, üretim demiyor… Biz üretim dedik. Bana, “nohutçu, fasulyeci” diyorlar, desinler, hiç sorun değil. O bizim üretimimizdir, alın terimizdir. Ovacık Modeli denen şey ihtiyaçların aciliyeti ile başladı.

Ovacık küçük bir ilçe, Tunceli 10 katı onun. Orada olan model burada da başarılı olur mu?

Ovacık daha düz, tarıma daha elverişli. Burada da şu anda bal fabrikası kuruldu. 2 Nisan’dan sonra paketleme başlayacak, farklı atölyeler açacağız. Sadece arıcılıkta 7-8 ürün çıkartabilirsiniz. Tarım ve hayvancılık da öncelikli olarak ele alacağımız iki konu. Bu şehir büyük bir kooperatif şehri olacak. Alın terinin gücü yönetecek bu şehri.

Turizmde ne yapacaksınız?

Önemsediğimiz konulardan biri turizm. Türkiye’nin en iyi raftingi, Türkiye’nin en iyi dağ gezileri burada yapılabilir. Munzur var, doğal su kaynakları var orada. Ayrıca çok büyük bir bitki çeşitliliği olan bir bölge. Doğayı bozmayan bungalov tipi konaklama alanlarıyla turizmi geliştireceğiz. Orta ve uzun vadede bunları yapacağız.

Bütün bunlara rağmen, diyelim ki seçildiniz ve kayyum geldi…

Doğrularımızdan vazgeçmeyeceğiz. İster kayyum, yetmedi Cumhurbaşkanı gelsin, korkumuz mu var ? O sistemin sopasını hissetmeyen vatandaş yok, bu coğrafya demokrasiyi özlüyor.

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Tunceli’de HDP seçmeni sizi seviyor mu, “oyları bölüyor” diye kızıyor mu?

Ovacık’ta bir model gelişti, bunun desteklenmesi gerekir. Yurtsever ve özgürlükçü hareketlerin bizi desteklemesini bekleriz. Şu anda biz birkaç puan öndeyiz. Kazanacağız.

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