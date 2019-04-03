Komünist Başkan Maçoğlu, Ovacık Belediye Başkanlığı’nı devretti

Tunceli’de çalışmalara başlayacak olan “Komünist Başkan” Fatih Mehmet Maçoğlu Ovacık Belediye Başkanlığı’nı yüzde 37.12 oyla kazanan CHP’li Mustafa Sarıgül’e devretti.

Türkiye İstanbul’daki seçimleri ve tartışmaları konuşurken Tunceli için kolları sıvayan “Komünist Başkan”, Ovacık Belediyesi’ni tüm şeffaflığıyla devrederken, Ovacık Belediyesi’nin resmi Twitter hesabından devir işlemini paylaştı. Resmi hesaptaki paylaşıma, “Devir teslimimizi gerçekleştirdik, seçilen başkana başarılar dileriz” notu düşüldü.

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TKP’nin Tunceli adayı Fatih Mehmet Maçoğlu, seçimlerde yüzde 32.77 ile Tunceli Belediye Başkanı seçilmişti.