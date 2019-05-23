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24.05.2019
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Komünist Başkan Maçoğlu’ndan ‘Dersim tabelası’ açıklaması

birgun.net birgun.net

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, belediye meclisi kararıyla belediye girişinde bulunan tabeladaki “Tunceli” yazısının kaldırılıp “Dersim” olarak değiştirilmesine ilişkin, “Bizim burada yaptığımız şey Dersim’in adını politikleştirmek değil, tersine halkın talepleri doğrultusunda o talebi yerine getirme meselesiydi. Karar, valilik makamına gönderildi, oranın kararına göre davranacağız” dedi. 

Maçoğlu, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisinden önceki dönemde belediyenin girişindeki “Tunceli Belediyesi” tabelasının altında “Dersim Belediyesi”nin yazılı olduğunu söyledi.

Yurttaşların da “Dersim” ismini kullandıklarını ifade eden Maçoğlu, şunları söyledi:

“Toplum içinde yapmış olduğumuz çalışmalarda halkın büyük bir bölümünün talebi üzerine Dersim tabelasının asılabileceğine dair bir karar çıkmıştı. Belediye meclisine de öyle bir önerge ile başvuru yapıldı. Arkadaşlarımızın büyük bir çoğunluğunun kabulü sonrasında bu karar alındı ama esasen hepimiz çok iyi biliyoruz ki yerel yönetimlerde belediye meclislerinin aldığı kararların tamamı il makamına yani valilik makamına gidiyor, valilik makamı sonrasında alınan kararlar doğrultusunda hareket ediliyor. Yani valilik kararının olur ya da olmaz kararından sonra aslında harekete geçiliyor.”

“Dersim” adının uzun süreden beri Cumhurbaşkanı, parti genel başkanları, bakanlar tarafından kullanıldığını dile getiren Maçoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bugün burada Dersimspor diye bir kulüp var, Dersim diye bir gazete var, Dersim62 diye bir kulüp kuruldu ve yine bir devlet okulunun adı da Dersim. Yani bizim burada yaptığımız şey Dersim’in adını politikleştirmek değil, tersine halkın talepleri doğrultusunda o talebi yerine getirme meselesiydi ama bu kararı veren belediye başkanı ya da belediye meclisi değil. Karar, valilik makamına gönderildi, oranın kararına göre davranacağız.”

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