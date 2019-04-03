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03.04.2019
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Komünist Başkan Ovacık’taki görevini devretti

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Dersim Belediye Başkanı seçilen Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu, Ovacık Belediye Başkanlığı görevini CHP’li Mustafa Sarıgül’e devretti. Görev teslim töreninde belediye çalışanları hüzünlenirken, Maçoğlu, halefine görevinde başarılar diledi.

Eski çalışma arkadaşlarına seslenen Maçoğlu, ekip olarak güzel çalışmalara imza attıklarını belirterek, “Belediye başkanları gelip geçicidir. Siz burada hep hizmete devam edeceksiniz. Bana verdiğiniz katkılardan dolayı teşekkür ederim” dedi.

CHP’li yeni Başkan Sarıgül ise, ilçede yaşanan içme suyu gibi sorunları çözmek için çalışmalar yürüteceklerini söyledi. Sarıgül, “Belediyemizin temel sorunları var. İçme suyu ve arıtma tesisi gibi sorunlar. İlk olarak bu sorunlara çözüm bulacağız. Bunun dışında belediyecilik anlayışı dışında çevrenin korunması ve ilçede üretimin artırılması gibi ilçemizde oluşmuş olumlu enerjiyi en üst seviyeye çıkarmak için çabamız daha da artacak. İlçe ekonomisine katkı sunmak için her kesimle konuşarak yeni atılımlar yapacağız” diye konuştu.

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