Kömür üretimi azaldı, ithalat arttı

İsmail Arı

AKP iktidara geldiği 2002 yılında kömür üretiminin 10 milyon tona çıkarılacağı vaadine karşın kömür üretimi 2018 yılında 1 milyon 101 bin tona düştü. İthal edilen kömür rakamları da her yıl artarak 37 milyon 83 bin tona ulaştı.

Türkiye Taş Kömürü Kurumu (TTK) 2018 faaliyet raporuna göre, yerli kömür üretimi rakamları 2008 yılında 2 milyon 630 bin ton iken 2018 yılında 1 milyon 101 tona düşerek yüzde 58 azaldı. Üretilen 1 milyon 101 tona kömürün yüzde 61’i TTK, yüzde 39’u ise özel şirketler tarafından üretildi.

KÖMÜR İTHALATI ARTIYOR

Rapora göre, 2018 yılında 19 milyon 489 bin ton kömür ithal edilirken 2018 yılında bu rakam 37 milyon 83 bin tona yükseldi. Son on yılda ithal edilen kömür miktarında yüzde 90 oranında artış oldu.

YERLİ ÜRETİM AZALIYOR

Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Yüksel, AKP’nin iktidara geldiği 2002’de TTK ve özel sektör tarafından yıllık 5 milyon ton üretim yapılacağını açıkladığını anımsatarak “Yerli ve milli madencilikten bahsediyorlar ama böyle bir politikaları yok. Yerli üretimin yerini ithal kaynaklar alıyor. Zonguldak Grevi olurken 40 binden fazla maden işçisi vardı günümüzde rakamlar altı binlere kadar düşmüş durumda” dedi.

KAÇAK MADENLER VAR

Yüksel, “Kaçak madenlerin sayısı hızla artıyor. Kaçak madanler o kadar hızlı büyüdü ki adeta sektör durumuna geldi. Devlet kaçak madenlere bir çözüm bulmuyor ve bu madenlerde çok sayıda iş kazası yaşanıyor. Yurttaşlara toprağın üstünde açlıktan ölmekle toprağın altında ölmek arasında bir seçenek sunuluyor” dedi.

BİNLERCE MADENCİ İŞSİZ

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, kaçak maden ocaklarında, madencilerin hayatını kaybettiğine değinerek şunları söyledi:

“Sadece Zonguldak’ta 300’e yakın kaçan maden ocağı olduğu tahmin ediliyor ve bu ocaklarının bine yakın çalışanının olduğunu düşünüyorum. Bir kaçak maden ocağı belirleniyor girişi dinamitleniyor ama peşinden bir kaçak ocak daha açılıyor. Madenciler gayri resmi ve iş güvencesiz çalıştırılıyor. Kaçak maden ocaklarının girişleri çok dar, çalışma alanları çok dar ve Zonguldak’ta insanlar mecbur oldukları için çalışıyor bu madenlerde. Geçinmek ve ekmek parası kazanmak için yapıyorlar. Binlerce madenci işsiz ve istihdam alanı yaratılmıyor.”