22.1 C
Istanbul
29.05.2019
Anasayfa GÜNCEL Komutandan aşçıya 'Mantı neden pişmedi?' dayağı

Komutandan aşçıya ‘Mantı neden pişmedi?’ dayağı

birgun.net birgun.net

Eskişehir 1’nci Ana Jet Üs Komutanlığı er yemekhanesinde, aşçı olarak çalışan Adem Asil, sorumlu astsubay H.Ş.’nin, mantının zamanında yapılmamasından dolayı kendisini darp ettiğini iddia etti.

Gözünde morluklar, burnunda şişkinlik oluşan ve 3 gün iş göremezlik raporu verilen Asil, astsubay hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Sözcü’den Kemal Atlan’ın haberine göre Olay 25 Mayıs günü Eskişehir 1’nci Ana Jet Üs Komutanlığı er yemekhanesinde yaşandı. Er yemekhanesinden sorumlu astsubay H.Ş ile aşçı olarak çalışan sivil memur Adem Asil arasında ‘mantının zamanında yapılmaması’ üzerine tartışma çıktı. İddiaya göre; aşçıya önce sözlü tepki gösteren astsubay H.Ş. daha sonra yetkililerin gözü önünde Asil’i darp etti. Aldığı darbeler sonucu aşçı Adem Asil’in gözünde morluklar, burnunda şişkinlik oluştu. Asil’e 3 gün iş göremezlik raporu verildi.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Memur-Sen Konfederasyonu’na bağlı Büro Memur Sen İl Başkanı Ali Selim Aktaş, saldırıyı kınayarak savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Başkan Aktaş sendika olarak olayın takipçisi olacaklarını ifade ederek, “Askeriye bizim peygamber ocağımızdır. Mübarek ramazan ayında evindeki çocuklarına helal lokma götürmek için çalışan kamu çalışanımıza böyle bir durumun üst komutanlığında mesai saatlerinde ve göz göre göre cereyan etmesinden üzüntü ve hicap duyuyoruz. Sorumlular hakkında gerekli disiplin işlemlerin 1’nci Ana Jet Üst Komutanımız Hava Pilot Tuğgeneral Ali Özmen tarafından yapılacağına inanıyoruz. Ve konunun takipçisi olacağız” dedi.

İlginizi çekebilir:  Eskişehir'de Erdoğan'a hakaretten tutuklama

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,225AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Dönersem türbin tak

KAAN SEZYUM -
İlla bir öteki mi icat etmeniz gerekiyor? Kendinizi seçin, benliğiniz tıka basa ötekilerle...
Devamını Oku

İVME

SELİN SAYEK BÖKE -
Ülkemizin içine sürüklendiği ekonomik kriz derinleşiyor.Durum her geçen...
Devamını Oku

Championship play-off finali: Aston Villa yeniden

ZİYA ADNAN -
Geçen sene yine bu zamanlarda Championship play-off finalini Fulham karşısında kaybederek Premier Lig’e yükselme...
Devamını Oku

Mutluluk ve sınırlar

BÜLENT USTA -
Açık Radyo’da Alper Hasanoğlu ile iki haftada bir cuma günleri, saat 19.00 ile...
Devamını Oku

Ameliyat Masalı

TARIK GÜNERSEL -
Hevesli bir kasap sahte diploma ile beyin ameliyatına girmiş. Hasta ölünce demiş...
Devamını Oku

Fatih Karagümrük, 14 yıl sonra Spor Toto 1. Lig’de

birgun.net -
TFF 2. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'u 2-0 yenen Fatih Karagümrük, Spor Toto...
Devamını Oku

SES ve TTB’den ortak açıklama: Açlık grevlerinin sonlandırılması özenli tıbbi yaklaşım gerektirmektedir

birgun.net -
TTB ve SES, TTB Genel Merkezi'nd basın açıklaması yaparak açlık grevi ve...
Devamını Oku

Köy meydanında silahlı kavga: 3 ölü 7 yaralı

birgun.net -
Niğde'nin Bor ilçesindeki köy meydanında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Fehim Kıran, Ramazan Kılıç...
Devamını Oku

Haziran: İstanbul’a sahip çıkacağız

HABER MERKEZİ -
Haziran Hareketi, gerçekleştirdiği İstanbul buluşmasıyla Ekrem İmamoğlu'na desteğini açıkladı.
Devamını Oku

Gazetecilere yönelik artan saldırıların araştırılmasına ilişkin önerge, AKP oylarıyla reddedildi

birgun.net -
CHP’nin, "Gazetecilere yönelik artan saldırıların araştırılması" önergesi Genel Kurul’un bugünkü oturumunda HDP,...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi