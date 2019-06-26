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26.06.2019
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Konak Belediyesi madde bağımlılığı tedavi merkezi açacak

26 Haziran "Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı İle Mücadele Günü" dolasıyla düzenlenen basın toplantısında konuşan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “Konak Belediyesi olarak madde bağımlılığı için tedavi merkezi açıyoruz” dedi.

BİRGÜN İZMİR BİRGÜN İZMİR

Aycan Karadağ

Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde bugün düzenlenen toplantıya Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ve belediye meclis üyeleri ile CHP ve İYİ Parti Konak İlçe yöneticileri katıldı.

Madde bağımlılığı için tedavi merkezi açılacak

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Konak’ta yeni madde bağımlılığı tedavi merkezi açacaklarının müjdesini vererek, “Madde Bağımlılığı ile Mücadele Komisyonu’nu kurarken ‘bir kişinin hayatını kurtarsak bizim için kârdır’ diyerek kurduk. Bugün geldiğimiz nokta bizi mutlu ediyor. Konak Belediyesi olarak madde bağımlılığı için tedavi merkezi açıyoruz. Basmane bölgesinde Oteller Sokağı diye bilinen alanda 3 katlı bir bina var. Bu binanın sahibi bizim arkadaşımız. Bu binanın Konak Belediyesi’ne bağışlaması konusunda anlaştık.Bu konuya ciddi çalışıyoruz. Önümüzde belediye meclis toplantısında gündemimiz olacak. Muhtarlarla iletişim halindeyiz. Mahallerimizde çalışmalarımızı sürdüreceğiz”  diye konuştu.

Yaş sınırı giderek düşüyor

Madde Bağımlılığı ile Mücadele Komisyonu Başkanı Dr. Burcu Bostancıoğlu da, madde bağımlılığın son yıllarda daha da büyük bir problem olduğuna dikkat çekerek, “ Madde bağımlılığında yaş sınırı gittikçe düşmeye başladı. Bireyler sağlıklı olduğu zaman sürdürebilir bir çalışma yaparlar. Bizlerde buna yardımcı olmak için varız. Birleşmiş Milletlerin uyuşturucu raporuna göre 31 buçuk milyon insan madde bağımlısıymış. 2 senede bir buçuk milyon artmış.  Raporda; Türkiye’de 15-24 yaş arasında yoğunlaştığını görüyoruz. Eğitim durumu yükseldikçe madde bağımlılığının azaldığını görüyoruz. İşsizlik ise madde bağımlılığına yol açıyor. Madde bağımlılığı sadece ilaçla çözülebilecek bir şey değil.  Madde bağımlısının tekrar topluma kazandırılması lazım.  Yoksa aynı duruma geri dönüyor. Ailesi, çevresi tarafından desteklenmesi gerekir. Biz Konak Belediyesi olarak madde bağımlılığında mücadelede ‘biz de varız’ diyoruz. Çalışmalarımıza devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Son olarak İstanbul Belediye Başkanlığı seçimlerine de değinen başkan Batur, “Her şeyin güzel olduğu pazar günü yaşadık. İstanbul’da demokrasi kazandı. İkinci kez İstanbul’u kazandık. Ekrem İmamoğlu, milletin takdiriyle ikinci kez seçildi. Hem de çok ciddi bir farkla. Yeniden demokrasinin kazanılması çok önemli. Yeni bir bakış açısı olacak. İnsanlar artık gülmeye başladı. O güzelliği gördük. Biz de İstanbul’daydık. Bundan sonra daha da güzel olacak her şey. Ekrem İmamoğlu’na tekrar tebriklerimi sunuyorum” dedi.

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