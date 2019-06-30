Konak’ta sokak hayvanları emin ellerde

Konak Belediyesi ilçe sınırları içinde yaşayan sokak hayvanlarının bulundukları ortamlarda daha sağlıklı ve kontrollü bir hayvan popülasyonu oluşturmak, çevre ve halk sağlığı açısından da hayvansal kaynaklı riskleri azaltmak adına düzenli olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün titizlikle yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde sokak hayvanları kısırlaştırılıyor, paraziter tedavileri ile kuduzla mücadele kapsamında aşıları yapılıyor. Ayrıca mama ihtiyaçları da karşılanıyor.

ÇOCUKLARA BİLİNÇLENDİRME EĞİTİMİ

İlçe sınırlarında yaşayan sokak hayvanlarını düzenli olarak denetleyen ve aşılarını yapan Veteriner İşleri Müdürlüğü 2019 yılının ilk 6 ayında yaklaşık 3 bin sokak hayvanını rehabilite etti. Her yıl eğitim öğretim döneminde de okullara gidip 3’üncü ve 4’üncü sınıf öğrencilerine sokak hayvanları ve evcil hayvanlar konusunda bilinçlendirme eğitim veren yetkililer, bu yıl da yaklaşık 2 bin öğrenciye eğitim verdi. Veterinerlik işleri Müdürlüğü’nde tedavileri yapılan ve gözetim altında tutulan 137 kedi ve 64 köpek bulunduğunu dile getiren yetkililer, isteyen kişilerin can dostları sahiplenebileceklerini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde yetkililer, İzmir Bölge Adliye Binası karşısındaki otoparkta iki aylık oldukları belirlenen ve zor durumda olduğu tespit edilen 8 yavru köpeğe, Konak Belediyesi veterinerlik işleri müdürlüğü ekipleri iç dış parazit aşılarını yaptı. Anneyle birlikte bölgede yaşayan çok sayıda yetişkin köpek de kısırlaştırılmak ve rehabilite edilmek üzere Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne götürüldü.

6 BİNE YAKIN SOKAK HAYVANINA HİZMET VERİLDİ

2018 yılı içinde öngörülenin üzerinde sokak hayvanına ulaşan Veteriner İşleri Müdürlüğü 5 bin 762 sokak hayvanına veterinerlik hizmeti verdi. Bin 738 sokak hayvanı kısırlaştırdı. Hekimler, kuduzla mücadele kapsamında da 2 bin 487 sokak hayvanı aşıladı. Ayrıca muhtarlıklar aracılığıyla da mahallelerde yaşayan sokak hayvanlarına verilmek üzere 22 bin 490 kilogram kuru mama verdi. Ayrıca 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde sahipli hayvan bilinci oluşturma kampanyaları düzenleyen yetkililer 47 can dostu da sahiplendirerek onları sıcak yuvalarla buluşturdu.