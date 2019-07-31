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31.07.2019
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Konak’ta toplu iş sözleşmesi imzalandı

Konak Belediyesi Merbel şirketi ile DİSK’e bağlı Genel-İş İzmir 5 No'lu Şube arasında, KHK ile çalışan 760 kişi için toplu iş sözleşmesi imzalandı.

BİRGÜN İZMİR BİRGÜN İZMİR

Konak Belediyesi Merbel şirketi ile DİSK’e bağlı Genel-İş İzmir 5 No’lu Şube arasında gerçekleştirilen sözleşme törenle imzalandı. Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kadroya geçen çalışanların sosyal haklarının iyileştirilmesine yönelik bu sözleşmeye göre KHK ile çalışan 760 kişi 417 lira gıda fişi ve 312 lira paso (toplu ulaşım) yardımı alacak.

Fuar Evlendirme Dairesi yanında gerçekleştirilen törene; Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan, Genel-İş Sendikası Genel Sekreteri Cafer Gonca, Genel -İş Sendikası Örgütlenme Daire Başkanı Taner Şanlı, DİSK Ege Bölge Başkanı Memiş Sarı, Genel-İş Sendikası İzmir Şube Başkanları, CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu ve KHK ile çalışan personel katıldı.    

Törende konuşan Genel-İş İzmir 5 No’lu Şube Başkanı Ali Haydar Kara, “Bu sözleşmeyle 760 KHK’lı arkadaşımızın yüzü güldü. Bunun mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz” dedi.

Genel- İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan da yaptığı konuşmada, Konak Belediyesi ile imzalan bu sözleşmenin bir umut olduğunu ve herkese hayırlı olmasını diledi. 

“EKONOMİK KRİZİN YAŞANDIĞI BİR SÜREÇTE TOPLU SÖZLEŞME ÇOK DEĞERLİ”

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu sözleşme töreninde yaptığı konuşmada, ekonomik krizinin yıkıcı etkisinin yaşandığı bir süreçte toplu sözleşmelerin çok değerli olduğunu belirterek, bu sözleşmede emeği geçen herkesi kutladığını söyledi. Çerkezoğlu, işçi sınıfının en mağdur sınıf olduğunu ve yıllarca taşeronda çalıştırılan işçilere ‘kadro veriyoruz’ diyerek yaşatılan haklarının gasp edildiğini ifade etti.

Çerkezoğlu, şöyle konuştu: “Ne mutlu bize ki; emek dostu bir yaklaşımla arkadaşlarımızın yaşadıkları haksızlığı, hukuksuzluğu azaltmak için çaba gösteren belediye başkanlarımız var. O nedenle bu toplu iş sözleşme sürecinde emeği geçen herkese ve Başkan Abdül Batur’a teşekkür ederim.”

KHK ile çalışanların sosyal haklarının iyileştirilmesine yönelik hazırlanan sözleşme töreninde bir konuşma gerçekleştiren Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, seçimlerden önce görüştükleri ve KHK’li işçiler için düşündükleri iyileştirmelerin tamamlanamadığını belirterek, “Adaylık sürecinde Ege Bölge Temsilcimiz ve 5 No’lu Şube başkanımızla seçimlerden sonra bu sorunu çözmek için sözleşmiştik. Karşılıklı verilen sözlerle, sözleşmeyi bugün, bu noktaya getirdik” dedi.

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