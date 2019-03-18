18.03.2019
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KONDA, bu yıl ilk kez anket açıklamayacak

birgun.net birgun.net

Kamuoyu araştırma şirketi KONDA, ilk kez her seçim öncesi perşembe günü paylaştığı bilgi ve bulguları bu yıl yapılmayacağını duyurdu.

KONDA’dan yapılan açıklamada, “Birbirinden farklı bu rekabet durumları nedeniyle 31 Mart akşamı Yerel Seçim sonucu olarak herhangi bir partinin Türkiye genelindeki oyunu aritmetik olarak hesaplamak ve hakkında konuşmak KONDA açısından mümkün olamayacaktır. Bu nedenlerle ilk kez seçimden önceki Perşembe günü önümüzdeki yerel seçimlere dair bir açıklama yapılmayacaktır” denildi.

KONDA’nın 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin olarak açıklaması şöyle:

“Bilindiği gibi şirketimiz her seçim öncesi Perşembe günü seçime dair son araştırmanın bulgularını ve öngörülerini kamuoyu ile paylaşmakta, ilke olarak da diğer zamanlarda seçime dair hiçbir bulguyu açıklamamakta, seçimin sayısal sonuçlarına dair tartışmalara dahil olmamaktadır.

Önümüzdeki yerel seçimlerde siyasi tarihimizde ilk kez karşımıza çıkan farklı bir uygulama ve duruma tanıklık edeceğiz. Partiler yerel seçimlere dönük formel veya informel ittifaklar şeklinde seçime gireceklerdir. Kimi yerlerde iki parti arasında ‘tam ittifak’ yapılmış şekilde, hem belediye başkanlığı hem de yerel meclisler için ortak aday ve listelerle seçime gidilecek; kimi yerlerde ise ‘yarım ittifak’ yapılmış şekilde, belediye başkan adayı ortak ama yerel meclis listeleri farklı olarak seçime gidilecektir. Kimi yerlerde ise ittifak yoktur. Üstelik ittifaklar simetrik değildir. Yani bazı yerlerde bir ittifak varken karşısında ittifak yoktur. Bazı yerlerde örneğin HDP hiç aday çıkarmamışken, bazı yerlerde ise şimdiye kadar hiçbir araştırmada göze görünür oranda toplumsal destek bulgusu olmayan DSP’den seçim sonuçlarına etki edebilecek adaylar vardır. Bazı yerlerde ise yine şimdiye kadar araştırmalarda bahsi geçmeyen bağımsız adaylar vardır.

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“REKABET DURUMLARI NEDENİYLE ARİTMETİK HESAP MÜMKÜN DEĞİL”

Birbirinden farklı bu rekabet durumları nedeniyle 31 Mart akşamı Yerel Seçim sonucu olarak herhangi bir partinin Türkiye genelindeki oyunu aritmetik olarak hesaplamak ve hakkında konuşmak KONDA açısından mümkün olamayacaktır.

Her bir seçim bölgesi için ayrı araştırmalar yapıp seçim sonucuna dair bulgulara erişmek teknik olarak mümkün olsa dahi bu büyüklük ve yaygınlıktaki araştırmalar için bir iş modelimiz bulunmamaktadır.

Elbette iş alanımız gereği yerel seçimlere dair araştırmalar gerçekleştirdik. Fakat 4 ilde gerçekleşen bu araştırmalar için birlikte çalıştığımız kurumlarla imzaladığımız gizlilik sözleşmeleri gereğince, biz de çalıştığımız kurumlar bu araştırmalara dair kamuoyuyla bilgi, bulgu veya sonuç paylaşmamaktadır. Ayrıca, sadece bu illerde gerçekleştirilen araştırmalar, metodun doğası gereği tüm Türkiye’yi temsil etmemektedir.

“İLK KEZ AÇIKLAMA YAPILMAYACAK”

Karşı karşıya olduğumuz mesele araştırma şirketlerinden, şirketlerin maharetlerinden ve araştırma tekniğinden bağımsız olarak aritmetik sorunudur.

Bu nedenlerle ilk kez seçimden önceki Perşembe günü önümüzdeki yerel seçimlere dair bir açıklama yapılmayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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