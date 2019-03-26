KONDA Genel Müdürü: İktidar ile muhalefet bloku arasındaki denge değişecek

Araştırma şirketi KONDA’nın Genel Müdürü Bekir Ağırdır, 31 Mart yerel seçimine ilişkin olarak değerlendirmede bulundu. Ağırdır, “Bu seçimde çok muhtemel ki, iktidar ile muhalefet bloku arasındaki yüzde 51’e yüzde 49 olan denge değişecek” dedi.

KONDA, ilk kez her seçim öncesi perşembe günü paylaştığı bilgi ve bulguları bu yıl paylaşmayacağını duyurmuştu.

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KONDA’dan yapılan açıklamada, “Birbirinden farklı bu rekabet durumları nedeniyle 31 Mart akşamı Yerel Seçim sonucu olarak herhangi bir partinin Türkiye genelindeki oyunu aritmetik olarak hesaplamak ve hakkında konuşmak KONDA açısından mümkün olamayacaktır. Bu nedenlerle ilk kez seçimden önceki Perşembe günü önümüzdeki yerel seçimlere dair bir açıklama yapılmayacaktır” denilmişti.

Ağardır, Medyascope TV’de şunları söyledi:

“Kararsız bir kitle var. Bir tanesi gerçekten kararsız olanlar ve onlar büyük ihtimalle seçime de gitmeyecek. Bir tanesi de halen gerçekten kararsız olanlar. Muhalefet blokunda sandığa gitmeyenler daha çok olurdu. Bu seçimler öncesinde ise muhalefet konsolide olmuş vaziyette ve heyecanlı… Bunun nedeni, iktidar blokunun kullandığı dil… Bu seçimdeki çok muhtemel ki, iktidar bloku ile muhalefet bloku arasında, Türkiye genelinde yüzde 51’e yüzde 49 olan denge değişecek.”

“Sayısal sonuçlara dair tartışmalara dahil olmayacağız”

Şirketten yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı: “Bilindiği gibi şirketimiz, her seçim öncesi perşembe günü seçime dair son araştırmanın bulgularını ve öngörülerini kamuoyu ile paylaşmakta, ilke olarak da diğer zamanlarda seçime dair hiçbir bulguyu açıklamamakta, seçimin sayısal sonuçlarına dair tartışmalara dahil olmamaktadır.”

“Siyasi tarihimizde ilk kez karşımızda çıkan bir durum”

“Önümüzdeki yerel seçimlerde siyasi tarihimizde ilk kez karşımıza çıkan farklı bir uygulama ve duruma tanıklık edeceğiz. Partiler yerel seçimlere dönük formel veya informel ittifaklar şeklinde seçime gireceklerdir. Kimi yerlerde iki parti arasında “tam ittifak” yapılmış şekilde, hem belediye başkanlığı hem de yerel meclisler için ortak aday ve listelerle seçime gidilecek; kimi yerlerde ise “yarım ittifak” yapılmış şekilde, belediye başkan adayı ortak ama yerel meclis listeleri farklı olarak seçime gidilecektir.”

“Hesaplamak mümkün değil”

“Birbirinden farklı bu rekabet durumları nedeniyle 31 Mart akşamı Yerel Seçim sonucu olarak herhangi bir partinin Türkiye genelindeki oyunu aritmetik olarak hesaplamak ve hakkında konuşmak KONDA açısından mümkün olamayacaktır. Her bir seçim bölgesi için ayrı araştırmalar yapıp seçim sonucuna dair bulgulara erişmek teknik olarak mümkün olsa dahi bu büyüklük ve yaygınlıktaki araştırmalar için bir iş modelimiz bulunmamaktadır.”