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17.07.2019
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Konforlu hizmet sunabilmek için dolmuşuna ev tipi klima taktırdı

birgun.net birgun.net

Adıyaman’da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan Hüseyin Demir, minibüsüne ev tipi klima taktı.

Esentepe hattında yolcu taşımacılığı yaşan Hüseyin Demir, hem aracın içini serinletmek hem de yakıttan tasarruf etmek için ev tipi klimayı, minibüsünün arka koltuğuna monte etti.

Elektrik ve elektronik bölümü mezunu Demir, klimanın motorunu da aracının bagaj kısmına yerleştirdi. 

Demir’in aracına taktığı ev tipi klima, görenleri şaşırtıyor.

Hüseyin Demir, havaların ısınması üzerine, minibüsüne binenlere daha konforlu yolculuk imkanı sunabilmek için bir şeyler yapmak istediğini söyledi.

Bunun üzerine ev tipi klimayı minibüsüne monte etmeye karar verdiğini anlatan Demir, şunları kaydetti:

“Böylece hem yakıttan tasarruf ederim hem de yolcularım serin serin yolculuk yapar diye düşündüm. Elektrik, elektronik işlerinden de anlıyorum. Klimayı monte ettim, motorunu da kendim tasarladım. Orijinal klima motoru taksaydım maliyeti 5 bin lirayı bulacaktı. Ben de bir akü aldım. Küçük bir motor tasarladım ve bir de dönüştürücü taktım. Bu da 12 voltluk elektriği 220 volta çevirip, klimanın çalışmasını sağlıyor.”

Demir, “Adıyaman’da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan diğer duraklardan da beni arayıp aynısından kendi araçlarına yapmamı talep ediyorlar.” dedi.

Yolculardan Abubekir Koç ise “Şoför arkadaşımız böyle bir tasarım yapmış, kendisini kutluyorum. Arabanın içi çok serin. İnsan inmek istemiyor. Denk geldiğimizde çok mutlu oluyoruz.” diye konuştu.

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