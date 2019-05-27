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28.05.2019
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Kongo’da tekne battı: En az 30 kişi hayatını kaybetti

Kongo'da teknenin batması sonucu en az 30 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin (KDC) batısındaki Mai-Ndombe Gölü’nde bir teknenin batması sonucu en az 30 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, ülkenin batısındaki Mai-Ndombe Gölü’nde cumartesiyi pazara bağlayan gece yaklaşık 350 yolcusu bulunan bir tekne alabora oldu.

Varış yerinden 10 kilometre önce batan tekneden 183 kişi kurtarılırken, en az 30 kişinin cesedine ulaşıldı.

Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

KDC’nin doğusundaki Kivu Gölü’nde geçen ay bir teknenin batması sonucu 130’a yakın kişi yaşamını yitirmişti.

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